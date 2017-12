Obmedzenia v obchode po brexite poškodia Britániu aj EÚ

Rast nákladov na obchod v prípade Británie bude vyšší ako úspory, ktoré krajina dosiahne tým, že už nebude prispievať do rozpočtu EÚ. Konštatuje sa to v správe o výsledkoch prieskumu, ktorú v nedeľu agentúre SITA poskytol inštitút Ifo.

Ak by sa budúci obchod medzi Britániou a Európskou úniou uskutočňoval podľa pravidiel WTO, Londýn stratí ročne 16 mld. eur, hoci do rozpočtu EÚ nebude nič platiť. Na strane EÚ straty v dôsledku výpadku príspevkov Británie a nákladov na obchodovanie na základe pravidiel WTO budú v sume 44 mld. eur ročne. „Brexit bude znamenať straty pre všetkých,“ povedal šéf inštitútu Ifo Clemens Fuest.

„Dohoda o voľnom obchode by mohla dodatočné náklady vyplývajúce z obchodných obmedzení znížiť o viac ako o polovicu,“ dodal Fuest. Straty EÚ by v takom prípade klesli na sumu 27 mld. eur a úspory Británie vyplývajúce z toho, že nebude prispievať do rozpočtu EÚ, by viac-menej vykompenzoval rast nákladov na obchod. „Vyjednávania sa preto musia sústrediť na minimalizovanie ekonomických strát prostredníctvom komplexnej dohody o voľnom obchode,“ poznamenal Fuest.