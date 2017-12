Príplatkami si polepší až milión ľudí

Napokon však rezort práce po kritike ustúpil. K takmer 800-tisíc súkromným pracovníkom s nárokom na vyššie príplatky tak pribudne aj 150-tisíc štátnych zamestnancov a nárok na zvýšené príplatky tak bude mať takmer milión ľudí. Napríklad za nočnú zmenu, ktorá sa týka takmer pätiny Slovákov, čo je najviac z celej EÚ, si tak od mája 2018 bude môcť zamestnanec polepšiť oproti súčasnosti o sedem eur.

Zamestnávateľov a štát to vyjde už na budúci rok na vyše 700 miliónov eur, aj keď štát zároveň zinkasuje viac na odvodoch a daniach. Kým veľké firmy návrh Smeru kritizujú a z malých najmä pekári a hotelieri hovoria o neprimeranej záťaži, odborári súhlasia. Pozmeňovacím návrhom v parlamente sa má zaistiť, aby príplatky dostali aj štátni zamestnanci. „Do poslaneckého návrhu doplníme jednu vetu,“ povedal minister práce Ján Richter.

Veta doplnená do zákona má slabšie zarábajúcim zamestnancom verejnej správy zaistiť rovnaké príplatky ako pracovníkom súkromných firiem. „Ak bude pre zamestnanca vo verejnej službe výhodnejší Zákonník práce, tak príplatky sa mu vyplatia v súlade so Zákonníkom práce,“ uviedol Richter v televízii TA3.

V súčasnosti majú práve štátni zamestnanci za prácu v noci aj cez víkend vyššie príplatky ako súkromní pracovníci, ale po novom hrozilo, že by sa to mohlo otočiť. Konkrétne pri práci v noci je teraz príplatok pre štátnych zamestnancov 25 percent z hodinovej mzdy funkčného platu a pri práci cez víkend je to 30 percent z hodinovej mzdy funkčného platu. Problém je, že funkčný plat môže byť aj pod úrovňou minimálnej mzdy, a tak napríklad opatrovateľ v detskom domove s funkčným platom 400 eur má teraz príplatok za jednu hodinu nočnej služby vo výške 0,60 eura. Zároveň za prácu vykonanú cez víkend dostane príplatok 0,72 eura za hodinu.

Zmeny prinášajúce rast príjmov v roku 2018 Zvýšenie minimálnej mzdy zo 435 eur na 480 eur v hrubom

Štátnych zamestnancov čaká valorizácia platov o 4,8 percenta

Zdvojnásobenie príplatkov za prácu v noci a cez sviatky od mája 2018. Príplatok za prácu v noci má stúpnuť z 20 na 50 percent hodinovej minimálnej mzdy, teda z 0,50 na 1,38 eura

Zvýšenie platov pedagógov o 6 % v septembri 2018

Štát odvodovo zvýhodní vyplácanie trinástych a štrnástych platov

Pracujúcim dôchodcom sa zrušia odvody z príjmu na dohodu pri príjme do 200 eur/mes.

Starobné penzie idú hore väčšinou o 8,40 eur/mesiac (pri penziách nad 1¤050 eur/mes. o 0,8 %)

Firmy musia v inzerátoch povinne zverejniť nástupný plat zamestnanca Zdroj: návrhy zákonov v NR SR, Pravda

Príplatky vo fabrikách a v úradoch sa majú zladiť

Na porovnanie, zamestnanci v súkromnej sfére majú aktuálne príplatok za prácu v noci vo výške 20 percent z hodinovej minimálnej mzdy. Dnes robotník za jednu hodinu nočnej zmeny dostane príplatok vo výške 0,50 eura a za prácu cez víkend nemá žiadny príplatok. Aktuálne sú na tom, čo sa týka príplatkov za prácu v noci a cez víkend, teda lepšie štátni zamestnanci.

Situácia sa môže otočiť už začiatkom mája budúceho roku. Odvtedy totiž príplatky za nočnú zmenu stúpnu z 20 na 50 percent hodinovej minimálnej mzdy. Zároveň v úvode budúceho roka stúpne hodinová minimálna mzda zo súčasných 2,50 eura na 2,759 eura. V takom prípade hodinový príplatok za prácu v noci stúpne z 0,50 na 1,38 eura. Zároveň sa zavádza úplne nový príplatok vo výške 100 percent z hodinovej minimálnej mzdy, ktorý bude v roku 2018 vo výške 2,76 eura.

V prípade štátnych zamestnancov napríklad v rôznych úradoch či v zdravotníctve môžu byť funkčné platy aj v roku 2018 pod úrovňou minimálnej mzdy. Môžu za to extrémne nízke tarifné platy, ktoré štartujú na mesačnej mzde 292 eur. Takzvaný funkčný plat každého štátneho zamestnanca sa skladá z tarifného platu a odmien. Tie môžu byť v prípade nízkokvalifiko­vaných pozícií aj pod úrovňou minimálnej mzdy, ktorá v nasledujúcom roku bude vo výške 480 eur v hrubom. V takom prípade im zamestnávateľ doplatí rozdiel chýbajúci do minimálnej mzdy, ale príplatky za prácu v noci aj cez víkend sa aj naďalej budú počítať z nízkej funkčnej mzdy.

Sviatok v štátnej službe sa odráža na výplate

Vláda nízke tarifné platy štátnych zamestnancov plánuje vyriešiť aj začiatkom roku 2019. Dovtedy bude preto pre slabo platených štátnych zamestnancov výhodnejšie poberať príplatky určené Zákonníkom práce. Teda štátny zamestnanec s funkčným platom vo výške 400 eur dostane v roku 2018 rovnaké príplatky ako zamestnanci súkromných podnikov. Konkrétne príplatok za jednu hodinu nočnej práce bude 1,38 eura a hodinovú víkendovú prácu štát odmení sumou 2,76 eura.

Štátni zamestnanci dnes berú aj príplatok za prácu v štátny sviatok, ktorý je v stopercentnej výške ich hodinového funkčného platu. Súkromní zamestnanci majú aktuálne nárok na príplatok vo výške 50 percent z ich priemernej mzdy, a od mája budúceho roku to aj v ich prípade bude rovných 100 percent.

Na Slovensku v noci pravidelne pracuje takmer pätina ľudí, z toho asi 250-tisíc mužov a 140-tisíc žien. Okrem zvýšenia príplatkov sa majú posilniť aj práva zamestnancov. V budúcom roku budú môcť na základe zvýšenej ochrany Zákonníka prace prácu v nočnej zmene odmietnuť matky s malými deťmi. V súčasnosti nemôžu od desiatej v noci do šiestej ráno pracovať len zdravotne hendikepovaní zamestnanci a neplnoletí mladí ľudia.

Ekonóm: Firmy to zvládnu

Pre vládou pripravované opatrenia domáci podnikatelia bijú na poplach. Slovensko v budúcom roku po prvý raz v histórií zasiahne viacero zmien zákonov zameraných na zvyšovanie miezd. Firmy otvorene hovoria o masívnom krachu malých podnikateľov pre zvýšenie mzdových výdavkov v roku 2019 až o jednu miliardu eur. Vláda totiž v budúcom roku plánuje razantne zvýšiť minimálnu mzdu, ako aj príplatky za prácu v noci, cez víkend a v štátny sviatok, a tiež zvýšiť firmám odvody z ceny práce pri nízkopríjmových zamestnancoch. Zároveň pracujúcim dôchodcom pomôže odpustenie odvodov z práce na dohodu, ktoré bude platiť pre príjem v maximálnej výške 200 eur za mesiac. V lete aj v zime budúceho roku začne postupne nabiehať odvodové aj daňové zvýhodnenie trinástych a štrnástych platov.

Vláda na podnikateľov pritlačila v časoch rekordne nízkej nezamestnanosti. Podľa ekonóma domáce firmy takúto záťaž zvládnu. „Vládou prijaté opatrenia vnímam ako podporné v nastúpenom trende zvyšovania miezd, a firmy kvôli nim určite neskrachujú. Pre čoraz nižšiu nezamestnanosť podnikatelia dnes aj tak nemajú na výber a musia zvyšovať mzdy. V budúcom roku preto pracujúci Slováci môžu očakávať rekordný rast platov,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Domáca ekonomika v budúcom roku porastie podľa Národnej banky Slovenska o 4,2 percenta a mzdy pracujúcich ľudí sa priemerne zvýšia o 4,9 percenta. Zároveň podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu rozvoj môže byť práve rok 2018 vrcholom súčasného hospodárskeho cyklu a v ďalších rokoch už nemusia byť také vhodné podmienky na zvyšovanie platov ako dnes.

Začne štát vyplácať aj 13. a 14. platy?

V lete aj v zime budúceho roka začne postupne nabiehať daňové aj odvodové zvýhodnenie trinástych aj štrnástych platov. Toto opatrenie presadila SNS. Vyplácanie mimoriadnych odmien bude dobrovoľné a zapojiť sa má aj štát. „Štát by bol hlúpy hospodár, ak by nevyužil vznikajúci inštitút 13. a 14. platov,“ povedal predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Zatiaľ nie je jasné, ktoré podniky sa zapoja do vyplácania mimoriadnych odmien a v budúcoročnom štátnom rozpočte sa nahrubo počíta v tomto smere s nižšími odvodmi či daňami vo výške 30 miliónov eur.

Približne o 20 miliónov eur štátny rozpočet v budúcom roku príde zrušením odvodov pre dôchodcov pracujúcich na dohodu. Odvodové zvýhodnenie sa týka mesačného príjmu v maximálnej výške 200 eur. „Na Slovensku máme približne 238-tisíc pracujúcich dôchodcov. Tí sú v rôznych úrovniach, a drvivá väčšina pracuje za nižšie mesačné príjmy. My preto jednoznačne vítame pripravované odvodové oslobodenie práce na dohodu, ktorým si pracujúci starší ľudia môžu v priebehu jedného roka prilepšiť až o 2¤400 eur,“ povedal predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky.

Veľké zvyšovanie platov až za 350 miliónov eur čaká ľudí pracujúcich pre štát v roku 2019. Odvtedy vláda plánuje zrušiť tabuľkové platy začínajúce pod úrovňou minimálnej mzdy. Dnes tabuľkový nástupný plat upratovačky začína na sume 292 eur a vedenie školy jej musí doplatiť rozdiel chýbajúci do minimálnej mzdy, čo je aktuálne suma 143 eur. V súčasnosti aj upratovačka v škole pracuje za minimálnu mzdu 435 eur v hrubom. V roku 2019 má najnižší tabuľkový plat štátneho zamestnanca začať na minimálnej mzde a zároveň má ostať zachované zvýšené odmeňovanie na základe odpracovaných rokov a praxe. Konkrétne detaily vláda predstaví až v priebehu roka 2018.