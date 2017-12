Kúpiť alebo prenajať rušne?

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prenájom obhajuje servisnými nákladmi, ktoré v prípade prenájmu neplatí. Napríklad rakúsky národný dopravca, ktorý je však v podstatne lepšej finančnej kondícii, nové lokomotívy kupuje. Prenájom využíva len ako doplnok.

Slovenský štátny vlakový dopravca uzatvoril zmluvu na desaťročný prenájom rušňov typu Vectron od spoločnosti Siemens. Za desať kusov lokomotív, ktorých maximálna rýchlosť dosahuje 200 km/h, má spoločnosť zaplatiť 58,7 milióna eur. Podľa vyjadrení ZSSK ide o výhodnejší prenájom, aký na rovnaký typ rušňov uzatvorili České dráhy, ktoré za prenájom zaplatia 60 miliónov eur. České rušne sú postavené na rýchlosť 160 km/h.

Rakúsky vlakový dopravca Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) prenájmy lokomotív využíva len podporne. "ÖBB lokomotívy hlavne kupuje (väčšinou s maximálnou rýchlosťou 160 km/h). Prenajímanie využívame len príležitostne kvôli ich vysokému využívaniu,“ povedala pre Pravdu Marleen Pirchner, hovorkyňa rakúskeho dopravcu.

Výhodou prenájmu je servis od prenajímateľa

ZSSK obhajuje prenájom vysokými cenami servisu, ktoré v prípade prenájmu znáša prenajímateľ. Slovenský dopravca tvrdí, že servisné náklady na jeden kilometer prevádzky rušňa dosahujú 0,8 eura. Predpokladaný denný nájazd rušňov predstavuje 1¤000 kilometrov denne. Cena údržby tak podľa prepočtov ZSSK môže za desať rokov tvoriť až 29,2 milióna eur. "Táto podstatná suma v ich výpočtoch chýba a zásadným spôsobom mení optiku veci: z vysúťaženej sumy 58,7 mil. môže tvoriť údržba až polovicu nákladov, tie, samozrejme, tým pádom patria do úspory ZSSK,“ informuje spoločnosť.

Rakúska spoločnosť ÖBB cenu údržby lokomotív zverejniť nechce. Napriek tomu v januári tohto roku uzatvorila tender vyhlásený v roku 2015 na nákup rušňov Vectron, ktoré si ZSSK prenajíma. Uzatvorená zmluva hovorí o dodávke až 200 kusov lokomotív. V prvej etape má byť dodaných 30 kusov lokomotív za 120 miliónov eur. Servisné náklady však ostávajú na pleciach rakúskeho dopravcu, na druhej strane lokomotívy ostanú aj po desiatich rokoch v jeho majetku s určitou zostatkovou hodnotou. Prvé dodávky rušňov majú prebehnúť v lete budúceho roka.

Slovenský štátny dopravca tvrdí, že ak bude rušeň viac ako 25 dní „v servise“ či už kvôli poruche, alebo nehode, ZSSK prenájom platiť nemusí. Prípadne prenajímateľ musí dopravcovi poskytnúť náhradnú lokomotívu. "Ak by ZSSK rušne kupovala, musela by kúpiť pre zabezpečenie rovnakých výkonov 12 kusov, keďže dopravca musí vždy zabezpečiť dostatočnú zálohu vozidiel. Pri prenájme toto riziko prechádza na prenajímateľa,“ informuje ZSSK.

Porucha rušňa zdrží najčastejšie celý vlak

Poruchy rušňov tvoria podľa ZSSK tretí najčastejší dôvod meškania vlakov. Priemerný vek rušňa dopravcu je 21 rokov. Prenajímané lokomotívy plánuje dopravca použiť na frekventovanejšiu prepravu na tratiach Bratislava – Žilina a Bratislava – Praha.

Dopravca České dráhy tvrdí, že v cene prenájmu rušňov Vectron je tiež započítaný aj servis týchto zariadení. "Pri rozhodovaní hralo okrem iného úlohu aj to, že sme lokomotívy pre projekt Praha – Berlín – Hamburg potrebovali skôr, ako by sa podarilo vyrobiť nové. Pôvodne zamýšľané stroje radu 380 od Škody Transportation totiž nemali povolenie na prevádzku na tejto linke a nemohli sme riskovať sankcie zo strany Deutsche Bahn za neplnenie zmlúv. Lokomotívy radu 380 však naplno využívame na iných linkách,“ povedal Radek Joklík, vedúci tlačového oddelenia dopravcu České dráhy.

Podľa jeho slov má český dopravca vo všeobecnosti málo lokomotív a do budúcnosti plánuje nákup nových. Výšku nákladov na údržbu rušňov takisto odmieta zverejniť, keďže ide o obchodné tajomstvo a pri každej lokomotíve sú náklady iné.

Slovenský štátny dopravca si chcel v tomto roku prenajať aj 23 kusov lôžkových vozňov s možnosťou uplatnenia opcie na ďalších 13 kusov. Predpokladaná cena zákazky mala byť 47 miliónov eur. V cene mal byť prenájom na osem rokov spolu s údržbou týchto vozňov. V lete hovorca spoločnosti ZSSK Tomáš Kováč pre denník Pravda uviedol, že dopravca prevádzkuje 45 lôžkových vozňov, pričom ich priemerný vek je 32 rokov.

"Za modernizáciu celkovo 53 kusov vozňov zaplatila ZSSK približne 37,1 milióna eur. Ďalších 17 kusov vozňov radu Bdmpeer (financované z eurofondov) bolo novovyrobených, pričom za tieto nové vozne bolo vyplatených zhruba 30,6 milióna eur,“ povedal Tomáš Kováč.

Priemerný vek vozňov v rýchlikoch ZSSK je 22,22 roka. Vozne IC vlakov dosahujú priemerný vek 8,03 roka. "V najbližších rokoch pripravujeme dva projekty. Jeden je už uzavretý, bola podpísaná zmluva na dodávku 21 kusov dieselmotorových jednotiek v hodnote 77 miliónov eur. Druhý projekt na 25 elektrických jednotiek v hodnote 160 miliónov eur je momentálne v procese súťaže, nateraz prebieha vyhodnocovanie ponúk v rámci verejného obstarávania,“ informuje Kováč. Okrem toho dopravca plánuje obnovu 50 kusov vozňov a výrobu ďalších 20 kusov. ZSSK chce, by do roku 2025 mala 60 percent sedadiel mladších ako desať rokov. "Nie je však možné, aby to bolo 100 %, pretože by to stálo 2 miliardy eur,“ dodáva Kováč.