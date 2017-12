Test Spišských párkov, vzor 2017. Neprešiel ani jeden výrobca

Testoval sa obsah čistej svalovej bielkoviny, tuku, prítomnosť sóje, soli a farbív, kvalita baranieho črievka, samotná deklarácia na obaloch a senzorika. Medzi nedostatočne hodnotenými výrobcami Spišských párkov sa ocitli Tauris, Billa, Maroš, Berto, Cimbaľák, Tesco, Baron, Fine Life a Mecom. Informoval o tom v pondelok na tlačovej besede predseda Asociácie spotrebiteľov v SR Miloš Lauko.

„Za socializmu sa Spišské párky vyrábali z chudého bravčového a hovädzieho mäsa. Dnešná norma je benevolentnejšia, ale aj tak presne predpisuje podiely mäsa. Spišské parky musia obsahovať 21,2 % hovädzieho mäsa s obsahom tuku maximálne 10 %, 21 % bravčového mäsa s obsahom tuku maximálne 10 %, 38 % bravčového mäsa s obsahom tuku maximálne 50 % a 12 % bravčových koží. To je spolu 80,2 % mäsa bez kože. To je dôvod, prečo je ich cena oveľa vyššia ako obyčajných párkov, ktoré nemajú zďaleka taký vysoký obsah mäsa. Spišské párky pri dodržaní všetkých noriem obsahu mäsa musia obsahovať aj minimálne 10 % čistej svalovej bielkoviny,“ ozrejmil predpísané normy pre Spišské párky Miloš Lauko.

Výsledky testovania hodnotila Asociácia spotrebiteľov v SR ako najhoršie v jej 15-ročnej histórii. „Šesť párkov nedodržalo dostatok čistej svalovej hmoty, po započítaní odchýlky ešte hranične splnili normy párky Billa. Zvyšných päť výrobcov (Cimbaľák, Fine Life, Baron, Mecom a Tesco) klame normy aj spotrebiteľov a do párkov dáva buď málo alebo nekvalitné mäso,“ informoval Miloš Lauko.

Problémy mali podľa Lauka aj párky so splnením noriem tuku a nedodržiavaním zákazu používania sóje v Spišských párkoch. Výrobcovia na obale uvádzali aj prítomnosť iných zakázaných látok ako slanina, zmes korenín, škrobový sirup a ďalšie. Spišské párky majú svoju typickú červenú šťavu, ktorá z nich vychádza, dosahovať sa má iba pridaním pálivej a sladkej papriky. Všetky testované párky ale obsahovali podľa Asociácie farbivá, konkrétne farbivo košenila (kyselina karmínová), pod označením E 120.

Asociácia má aj závažné výhrady voči zavádzaniu spotrebiteľov a obchádzaniu noriem výrobcami. „Deklarácia na obale je jediná pomôcka, ktorú má spotrebiteľ v okamihu nákupného rozhodovania. Ak to, čo je napísané na obale, nesúhlasí s tým, čo namerajú v laboratóriu, je to klamanie a zavádzanie. Výrobca Maroš už na obale uvádza, že normu nesplnil a jeho párky majú len 15 % hovädzieho mäsa. Tauris a Fine Life sami priznávajú nedodržanie normy uvedením len 44 % bravčového mäsa. No nie su jediní, ani jeden z testovaných párkov nedodržal v označení na obale predpísanú normu,“ dopĺňa Miloš Lauko.

Jedinou oblasťou testovania, v ktorej testom prešli všetky výrobky, bola oblasť jedlého črievka z baranieho čreva. Všetci výrobcovia teda spĺňajú dodržiavanie tejto normy, ktorá prikazuje plnenie Spišských párok do baraních čriev.