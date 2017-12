Palivá od leta zdraželi asi o 10 centov

Vzhľadom na to, že ropy na trhu nepribudne, o čom v týchto dňoch rozhodli šejkovia, ceny by sa mali udržať na súčasných úrovniach. Doprava je však drahšia, a to aj medziročne, a to môžu ľudia spozorovať aj na drahších potravinách či iných spotrebných tovaroch.

V lete stál liter benzínu Natural 95 podľa Štatistického úradu SR 1,24 eura a teraz vyjde na 1,31 eura. Nafta zdražela z 1,07 na 1,18 eura za liter. Ropa je aktuálne najdrahšia za posledné dva roky. Už od konca októbra sú ceny čiernej komodity nad hranicou 60 dolárov za barel. A zdá sa, že v najbližších mesiacoch ropa veľmi nezlacnie. Nemala by však ani výrazne rásť.

Minulý týždeň predĺžil kartel ropných krajín OPEC obmedzenie ťažby o ďalších deväť mesiacov – teda až do konca budúceho roka, tak ako sa očakávalo. Pôvodné obmedzenia mali totiž skončiť už v marci 2018. Ceny ropy odvtedy stagnujú okolo 60 až 65 dolárov za barel. Aktuálne sú tesne nad 63 dolármi za barel.

„Ceny benzínov by sa mohli pohybovať v úzkom pásme okolo 1,30 eura za inak nezmenených okolností najmä kurzu eura oproti doláru a nafty okolo 1,15 eura,“ hovorí analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Výrazné zdraženie však vodičov do konca roka nečaká.

Hore by sa ceny ropy mali udržať aj v najbližších mesiacoch. „Výrazný prepad cien je málo pravdepodobný práve kvôli tomu, že svetové zásoby ropy budú postupne klesať,“ hovorí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Neočakáva však ani prudké zdraženie. Ceny bude brzdiť vyššia produkcia amerických ťažiarov. Spojené štáty sa totiž k obmedzeniu ťažby nepripojili. „Spojené štáty by mohli svoju produkciu zvýšiť do konca roka 2018 až o 10 percent na nový rekord,“ hovorí Tomčiak.

Vyššia cena ropy môže podľa analytika spoločnosti Trim Broker Ronalda Ižipa podnietiť amerických ťažiarov ešte k vyššej aktivite. Ropa by sa tak mohla dostať tesne pod 60-dolárovú hranicu. „Cena 60 dolárov sa zdá byť veľmi uspokojujúca pre všetky krajiny od Ruska až po Venezuelu, ktoré si posledné roky vytrpeli výrazné fiškálne škrty,“ hovorí Ižip. Výrazné pohyby ceny ropy však nateraz neočakáva.

V budúcnosti však k poklesu dôjde, upozorňuje analytik NextFinance Jiří Cihlář. „Ropná produkcia v USA bude vďaka novým technológiám stále rásť,“ hovorí. Prvé zlacnenie môže prísť podľa neho už v najbližších mesiacoch.

Nahor zamierila ropa už koncom októbra po prvých správach kartelu a Ruska o predĺžení ťažobného limitu. „Obchodníci túto dohodu už dávnejšie započítavali do cien spolu s poklesom globálnych zásob ropy a očakávaniami dynamického rastu dopytu po nej,“ hovorí Pánis. Výsledkom bol posun cien komodity na najvyššie úrovne od začiatku leta 2015.

Ešte vlani sa krajiny ropného kartelu dohodli na znížení ťažby o 1,2 milióna barelov denne. Pripojilo sa k nim Rusko a asi desiatka ďalších krajín, ktoré sľúbili obmedziť ťažbu o ďalších 558-tisíc barelov denne.

Dohoda vytlačila ceny nad 50-dolárovú hranicu. Vysoké zásoby však nedovolili ďalší rast ceny. Ďalšie zdražovanie ropy brzdili aj americkí ťažiari – Spojené štáty patria medzi najväčších producentov ropy na svete. A svoju ťažbu zvýšili za posledný rok približne o desatinu. Ich rastúca produkcia stláča ceny čiernej komodity dole a marí tak aj snahy krajín kartelu OPEC.