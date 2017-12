Objem investícií v slovenskej ekonomike stúpol o desatinu

Objem nakúpených nových fixných aktív v ekonomike v treťom štvrťroku stúpol o 10,3 % na 5,134 mld. eur, kým objem úbytku použitého dlhodobého majetku narástol o 3,3 % na 516,4 mil. eur. „Na medziročnom raste investičnej aktivity sa podieľali najmä investície vo finančných korporáciách, ich objem vzrástol o 27,1 %,“ konštatujú štatistici s tým, že viac prostriedkov sa investovalo aj vo verejnej správe o 15,1 %, v nefinančných korporáciách o 11,9 % a v domácnostiach o 2,3 %. Menej prostriedkov sa investovalo v neziskových inštitúciách slúžiacich domácnostiam o 0,5 %. Z hľadiska jednotlivých sektorov najväčší podiel investícií, až 63,8 %, smeroval do nefinančných korporácií.

Medziročný rast investičného dopytu ovplyvnili podľa ŠÚ SR vyššie investície takmer do všetkých druhov aktív. Najrýchlejšie rástli kapitálové výdavky do strojov a zariadení a zbraňových systémov o 14,6 %. Z toho do dopravných prostriedkov o 24,9 % a do ostatných strojov a zariadení o 10,7 %. Vyšší bol aj objem investícií na obstaranie produktov duševného vlastníctva o 7,5 %. Narástli aj výdavky do stavebných investícií o 5,9 %, v tom do budov na bývanie o 11,5 % a ostatných stavieb o 3,8 %. Menej finančných prostriedkov sa vynaložilo na kultivované biologické zdroje o 0,9 %.

Stav zásob v ekonomike sa k 30. septembru 2017 oproti stavu na začiatku roka 2017 zvýšil o 1,814 mld. eur. Zvýšenie zásob ovplyvnil nárast zásob tovaru o 707,8 mil. eur, materiálu o 651,5 mil. eur, nedokončenej výroby o 378,3 mil. eur a výrobkov a zvierat o 76,4 mil. eur.

Za deväť mesiacov tohto roka tak celková tvorba hrubého kapitálu na Slovensku dosiahla 14,469 mld. eur, z čoho objem hrubého fixného kapitálu, teda investícií, predstavoval 12,655 mld. eur a zmena stavu zásob spomínaných 1,814 mld. eur. Medziročne tak tvorba hrubého kapitálu stúpla o 5,8 % a z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 2 %.