Samoa, Grenada i Južná Kórea. Únia ukázala zoznam nespolupracujúcich daňových rajov

Boj krajín Európskej únie proti odlievaniu peňazí do daňových rajov vstupuje do ďalšej fázy. Ministri financií spoločenstva sa totiž v utorok dohodli na takzvanom čiernom zozname krajín, ktoré nereagovali na upozornenia Európskej únie, týkajúce sa ich daňových systémov. Nachádza sa na ňom 17 krajín, konkrétne sankcie voči nim však zatiaľ dohodnuté nie sú.

Podľa ministra financií Petra Kažimíra sú zatiaľ na stole iba odporúčania ako voči týmto jurisdikciám postupovať. Na Slovensku však možno očakávať v dohľadnej dobe ďalšie legislatívne opatrenia, ktoré budú transakcie do krajín zo spomínaného zoznamu výrazne znevýhodňovať.

„Čo je podstatné, je samozrejme teraz prijať aj nejaké sankcie. Tie zatiaľ nie sú na európskej úrovni dohodnuté, ale sú odporúčané kroky jednotlivých jurisdikcií. Napríklad zvýšená zrážková daň, možnosť neodpočítavania nákladov v takejto firme pre daňové účely, všelijaké audity a mnoho iných nepríjemných vecí,“ vyhlásil po utorňajšom rokovaní ECOFIN-u minister financií Peter Kažimír.

Dohoda na celoeurópskej úrovni by preto podľa neho pomohla vyjasniť, aké sankcie môže očakávať krajina, ktorá sa na čiernom zozname ocitne. Na zoznam nespolupracujúcich krajín sa pritom dostali Južná Kórea, Panama, Bahrajn, Tunisko, Spojené arabské emiráty, Barbados, Samoa, Americká Samoa, Grenada, Guam, Macau, Maršalove ostrovy, Mongolsko, Namíbia, Palau, Sv. Lucia a Trinidad a Tobago.

V prípade Slovenska sa však na spoločné postupy po dosiahnutí dohody čakať neplánuje. „Ja môžem za Slovensko povedať, že začneme okamžite pracovať na legislatívnych zmenách, s ktorými prídeme do Národnej rady SR, aby sme mohli na tieto jurisdikcie zareagovať,“ tvrdí minister.

Hoci je ešte podľa neho skoro hovoriť o konkrétnych opatreniach, možno očakávať napríklad zavedenie vysokých zrážkových daní na transakcie s krajinami z čierneho zoznamu. „To znamená pri prevode peňazí niekam, hneď povedzme 35 percent na to zrážky. To znamená, výsostne by sa to nemalo oplatiť,“ dodal.

Ministri financií krajín Európskej únie však prichádzajú aj s druhým zoznamom, takzvaným watchlistom. Na ňom sú ďalšie krajiny, ktorých daňové systémy majú znaky daňových rajov, no po upozornení od Bruselu však prisľúbili, že svoju legislatívu upravia.

Na základe tohto zoznamu majú byť dané krajiny monitorované a ak úpravy neurobia, môžu sa po čase ocitnúť na spomínanom čiernom zozname. „Bude sa dozorovať, čo urobili so svojimi daňovými systémami,“ dodal Kažimír. Oba zoznamy by tak mali byť pravidelne aktualizované.