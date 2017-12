Richter trvá na tom, aby za preddôchodcov plati zdravotné poistenie štát

Rezort práce trvá na tom, aby za poberateľov preddôchodku z tretieho piliera platil zdravotné poistenie štát. „Nakoľko preddôchodok bude účastník poberať vo veku blízkom veku odchodu do dôchodku, resp. v rovnakom období ako predčasný starobný dôchodok, poberateľ preddôchodku by mal byť zaradený do skupiny poistencov štátu,“ odkázalo ministerstvo práce rezortu financií. Rozpor oboch ministerstiev v tejto veci tak naďalej trvá, keďže podľa Ministerstva financií SR (MF) by sa skorší odchod z trhu práce nemal podporovať z verejných zdrojov.

Ministerstvo financií neuspelo ani s požiadavkou zaviesť prísnejšie podmienky nároku na preddôchodok. Poberateľ tejto dávky by mal mať podľa rezortu financií zároveň nárok na predčasný starobný dôchodok z prvého piliera alebo byť aspoň 42 rokov dôchodkovo poistený. Zvýšiť by sa podľa ministerstva financií mala aj minimálna suma preddôchodku, a to z navrhovaného 1,36-násobku sumy životného minima (aktuálne 271,30 eura) na 2,72-násobok životného minima (aktuálne 542,60 eura). Minimálna suma preddôchodku vo výške 1,36-násobku životného minima by sa ponechala len tým žiadateľom o preddôchodok, ktorí boli aspoň 12 mesiacov za posledné dva roky evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úrade práce.

„Návrh ministerstva financií na sprísnenie podmienok pre poberanie preddôchodku nie je možné akceptovať, nakoľko uvedená zmena by spôsobila, že nárok na vyplácanie preddôchodku by mal len veľmi obmedzený počet účastníkov,“ uviedlo ministerstvo práce. Samotný rezort práce navrhuje, aby mohli preddôchodok dostávať sporitelia v treťom pilieri, ktorým do riadneho dôchodkového veku chýba najviac 5 rokov a ich doplnkový predčasný starobný dôchodok vypočítaný z ich úspor v treťom pilieri dosiahne najmenej 136 % sumy životného minima, čo je aktuálne 271,30 eura. Maximálna doplnková predčasná starobná penzia by bola na úrovni najvyššej možnej dávky v nezamestnanosti. V súčasnosti ide o sumu 929,50 eura.

Ministerstvo práce odmietlo aj zásadnú požiadavku rezortu financií, aby sa zachovala povinnosť platiť daň z príjmov a zdravotné odvody z príspevkov zamestnávateľa do tretieho piliera pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Tento krok je podľa rezortu práce nevyhnutný vzhľadom na zavedenie tzv. automatickej účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení u tých zamestnancov, ktorí odmietajú uzatvoriť účastnícku zmluvu. „Navyše, neexistuje žiadny dôvod, aby povinné príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom, ktorí vykonávajú rizikové práce, mali iný odvodový a daňový režim ako povinné odvody v rámci prvého a druhého piliera,“ argumentuje ministerstvo práce.

Rezort práce a sociálnych vecí odhaduje, že v najbližších rokoch sa bude možnosť poberania preddôchodku týkať približne 26 tisíc sporiteľov z celkového počtu 750 tisíc účastníkov systému doplnkového dôchodkového sporenia. „Nasporená suma účastníka musí byť dostatočne vysoká na to, aby postačila účastníkovi na vyplácanie preddôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku, resp. ak je účastník vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, do dovŕšenia veku potrebného na získanie nároku na predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

O navrhovanej novele zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení by mala budúci týždeň v pondelok rokovať Hospodárska a sociálna rada SR.

V treťom penzijnom pilieri pôsobia spoločnosti NN Tatry- Sympatia, doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Tatra banky, DDS Stabilita a DDS AXA. Tieto spoločnosti spravujú úspory klientov v celkovej sume takmer 1,9 mld. eur.