V roku 2019 chce Kažimír vyrovnaný rozpočet

Už v stredu by sa v pléne mala otvoriť diskusia o bodoch navrhovaných ministrom financií Petrom Kažimírom. Okrem návrhu rozpočtu verejnej správy je to napríklad aj návrh novely zákona o dani z príjmov.

Samotný rozpočet predpokladá na budúci rok deficit na úrovni 0,8 % hrubého domáceho produktu. Postupne by mal klesať na 0,1 % hrubého domáceho produktu v roku 2019 a vyrovnaný rozpočet by sme mali dosiahnuť o rok neskôr. Rozpočet počíta so znižovaním verejného dlhu na budúci rok na 49,9 % hrubého domáceho produktu a postupne by mal klesať až k úrovni zhruba 45 % výkonu ekonomiky v roku 2020 a mal by sa tak dostať zo sankčných pásiem dlhovej brzdy.

V rozsiahlej novele zákona o dani z príjmov sa má napríklad spresniť určenie daňovej rezidencie fyzickej osoby s tým, že okrem možnosti ubytovania na určitom mieste a dĺžke pobytu v krajine budú zohľadňované aj rodinné a ekonomické väzby daňovníka.

Návrh obsahuje aj zmeny smerujúce k podpore kúpeľníctva, či už zmenami v zdaňovaní technického zhodnocovania budov či v ich odpisovaní, zaviesť sa má aj odpočítateľná položka na daň z príjmov pre ľudí, ktorí navštívia kúpele. Zameriava sa aj na inovácie, keď navrhuje zvýšenie v súčasnosti poskytovaných zvýhodnení pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj a tiež by mal umožniť neziskovkám využiť maximálne 20-tisíc eur z príjmov z reklamy na verejnoprospešné účely, pričom takto využité príjmy budú oslobodené od zdanenia.

Beblavý: V dobrých časoch vláda ľuďom berie viac

Návrh novely zákona o dani z príjmov je silnou správou tejto vlády, že chce stále viac brať ľuďom, a to najmä tým s nižšími príjmami. Tvrdí to poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý.

Ako uviedol v parlamentnej rozprave k návrhu novely, daňový systém na Slovensku je nastavený tak, že v dobrých časoch, pri poklese nezamestnanosti a raste príjmov, do rozpočtu tečie na daniach a odvodoch omnoho viac peňazí. Môže za to nezvyšovanie nezdaniteľného minima, čo aj pri nezmenených daňových sadzbách a pri raste príjmov znamená, že ľudia odvádzajú do rozpočtu väčšiu časť svojich príjmov. „Je to daňový hyperautomat, ktorý berie čoraz viac a viac,“ tvrdí Beblavý.

Budúci rok tak podľa neho vláda počíta, že do rozpočtu pritečie na daniach a odvodoch až o 800 mil. eur viac. „Namiesto toho, aby vláda prišla s návrhmi, ktoré by ľuďom s nízkymi príjmami uľavili, tak nič z toho nevykonáva. Namiesto toho prichádza buď s návrhmi smiešnymi, ako sú úľavy pre kúpeľnú starostlivosť, ktoré sú v takom rozsahu, že pre normálneho človeka neznamenajú prakticky nič, alebo prichádza s návrhmi, ktoré ľuďom peniaze berú,“ tvrdí poslanec.

Ako príklad uviedol zmenu v podpore hypoték pre mladých. Hoci minister pri schvaľovaní tohto návrhu hovoril, že mladých na hypotékach na ničom neukrátia, ukazuje sa, že po novom zaplatia za hypotéku s podporou viac.

Návrh novely má však podľa Beblavého aj dobré ustanovenia. Hovoril o bodoch, ktoré majú schránkovým firmám či vlastníkom firiem v zahraničí sťažiť odlievanie ziskov zo Slovenska. Napriek tomu zákon ako celok podporiť nemieni. „Nemôžeme podporiť takúto novelu, ktorá namiesto toho, aby oslabila daňovo odvodový automat a jeho neustále zvyšovanie daňového zaťaženia najmä pre nízko a strednozarábajúcich ľudí, tak ho zvyšuje,“ dodal.