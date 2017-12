Celosvetový automobilový trh tento rok vzrastie o dve percentá

Predpovedalo to v stredu nemecké združenie automobilového priemyslu VDA. Na budúci rok počíta s rastom o ďalšie jedno percento na 85,7 milióna vozidiel.

V Nemecku tento rok VDA očakáva nárast predaja minimálne o tri percentá na viac ako 3,4 milióna vozidiel, čo by bola najvyššia úroveň v tomto desaťročí. V Európskej únii a v krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) by sa mal odbyt automobilov zvýšiť rovnako o tri percentá, a to na 15,6 milióna vozidiel.

V Číne VDA počíta na tento rok s nárastom predaja o dve percentá na 24,1 milióna áut, zatiaľ čo v Spojených štátoch by sa mal odbyt o dve percentá znížiť a dosiahnuť na 17,2 milióna vozidiel. Americký automobilový trh by tak mal vykázať prvý celoročný pokles za osem rokov.