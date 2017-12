Odvody z ceny práce stúpnu, rozhodli poslanci

Aké zmeny v odvodoch, daniach a príjmoch sa schvaľujú v parlamente

* Oslobodenie príjmov dôchodcov do 200 eur/mes. od daní a odvodov pocíti 84-tisíc penzistov.

* Zmeniť sa má zdaňovanie celosvetových príjmov, dotkne sa to hlavne známych športovcov, ktorí neplatili dane v SR kvôli trvalému pobytu v zahraničí.

* Poslanci rokujú o štátnom rozpočte na rok 2018, ktorý počíta od septembra aj so zvýšením platov pedagógov o 6 %.

* Zvýšenie platov v štátnej a verejnej službe od januára o 4,8 %. Na rast platov pôjde z rozpočtu okolo 131 mil. eur.

* Dôchodky stúpnu a štátnu kasu to vyjde asi na 94 mil. eur. Starobné penzie stúpnu väčšinou o 8,40 eur/mes. (pri penziách nad 1050 eur/mes. o 0,8 %).

* Dobrovoľný 13. a 14 plat čiastočne oslobodený od daní a odvodov sa bude schvaľovať začiatkom budúceho roka, zamestnanci si môžu prilepšiť pri odmene 500 eur v hrubom od 16 do 150 eur, štát má prísť asi o 30 miliónov eur.

* Zvýšenie príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých na úroveň čistej minimálnej mzdy. Príspevok by sa tak mohol dostať približne na 400 eur. Opatrenie sa dotkne asi 54-tisíc ľudí.

* Jednorazový príspevok na presťahovanie za prácou nad 70 km bude 4000 eur pre jednotlivca, 6000 eur pre manželov. Hore pôjde aj príspevok na dochádzanie za prácou zo 135 na 200 eur.

* Firmy, ktoré poskytujú svojim pracovníkom dopravu do zamestnania, si budú môcť znížiť dane o náklady na túto dopravu v plnej výške bez ohľadu na sumu úhrady prijatej od zamestnancov v prípade, že neexistuje iná forma dopravy. Na účely oslobodenia nepeňažného príjmu zamestnanca od dane musí byť splnené toto: neexistuje iný spôsob dopravy do práce, zamestnanci sa podieľajú na nákladoch – vo výške 30 až 60 percent. Pričom túto dopravu využíva aspoň 30 percent pracovníkov.

* Nová podpora kúpeľníctva vo výške odpočítateľných 50 eur z daní na rok. Sumu 50 eur si bude môcť daňovník odrátať aj na manželku/manžela a dieťa. Zmena sa dotkne asi 60-tisíc ľudí a štát vyjde na 2 milióny eur.

* Skrátenie doby odpisov v kúpeľníctve. Výsledkom bude nižší základ dane – kúpele tak budú platiť nižšie dane. Zahrnúť sa budú môcť aj opravy na budove.

* Minimálna mzda od januára 2018 stúpne zo 435 na 480 eur v hrubom. Ľudia pracujúci za minimálnu mzdu tak na výplatnej páske uvidia mesačne približne o 35 eur viac.

* Zdvojnásobenie príplatkov za prácu v noci a cez sviatky, opatrenie sa dotkne do 1 milióna ľudí a vyjde v roku 2018 na 647,5 milióna eur – z toho súkromné podniky majú dať 614 miliónov eur a štátne asi 33 miliónov eur. Polepšia si aj verejní zamestnanci.

* Oslobodenie príjmov z reklám pre neziskové spoločnosti do výšky 20000 eur. Organizácie budú môcť použiť oslobodené príjmy napríklad na podporu a rozvoj športu, podporu vzdelávania či ochranu ľudských práv.

* Zavádza sa takzvaný Patent box – od dane do výšky 50 percent budú oslobodené aj príjmy za poskytnutie práva na použitie vynálezu chráneného patentom či technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, rovnaké oslobodenie by malo platiť aj pre softvér.

* Od januára nahradí zvýhodnené hypotéky pre mladých daňový bonus na zaplatené úroky vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

* Obstarávacia cena akcií či obchodného podielu vo firme bude môcť byť braná ako daňový výdavok. Nový majiteľ si ich bude môcť započítať aj v prípade ,ak akcie alebo obchodný podiel vo firme získa v rámci dedičského konania alebo darovaním.

* Výdavky na vedu a výskum sa budú môcť odpočítať cez superodpočet – teda z každého investovaného eura namiesto 1,25 eura až rovné 2 eurá.