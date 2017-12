Zamestnacom štátu a samospráv stúpnu platy, učitelia sú mimo

Ako pred podpisom zmlúv povedal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič, kolektívne zmluvy zamestnancom v štátnej a verejnej službe od začiatku budúceho roka prinášajú zvýšenie tarifných platov o 4,8 %. Zvyšovanie platov od 1. januára 2018 sa však podľa neho netýka učiteľov, ktorým platy stúpli o 6 % od 1. septembra tohto roka.

V tomto roku sa podľa Federiča uskutočnilo len jedno kolo kolektívneho vyjednávania o oboch zmluvách, ktoré sa konalo 20. novembra tohto roka. „Podarilo sa dosiahnuť zhodu o obsahu oboch kolektívnych zmlúv,“ povedal. Jednokolové vyjednávanie podľa neho vyplýva z toho, že už v roku 2016 bola predbežne dohodnutá valorizácia platov aj na rok 2018. „Pôvodne bolo okrem valorizácie dohodnuté aj ďalšie zvýšenie platov vo forme odmeny za obdobie septembra až decembra 2018,“ upozornil. Takéto zvýšenie platov bolo podľa Federiča garantované memorandom podpísaným na rok 2018. „Počas nedávneho kolektívneho vyjednávania bola táto odmena zahrnutá už v samotnej valorizácii na rok 2018,“ dodal.

„Verím, že v nastúpenom trende zlepšovania pracovných podmienok týchto zamestnancov budeme naďalej pokračovať a aj v ďalších rokoch sa nám bude dariť pretaviť úspechy celonárodného hospodárstva do peňaženiek tých, ktorí sa o to zasluhujú svojou každodennou prácou,“ povedala vo svojom prejave viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová. V snahe zvyšovať platy v štátnej a verejnej správe podľa nej odborárov listom podporili aj študenti manažmentu verejnej správy na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. „Mladí ľudia majú záujem o prácu v tejto oblasti a sú to práve oni, ktorí raz budú musieť nahradiť terajších pracovníkov, ale chcú si založiť aj rodiny a postarať sa o budúcnosť Slovenska,“ dodala Uhlerová. Vláda by preto mala podľa nej vytvoriť mladým ľuďom podmienky, ktoré im zabezpečia dôstojný život.

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu a službu na rok 2018 zachovávajú platné sociálne benefity pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe, ako je týždeň dovolenky navyše, skrátenie pracovného času o 0,5 hodiny denne, či príspevok zamestnávateľov do tretieho dôchodkového piliera najmenej 2 percentá z objemu zúčtovaných platov zamestnancov. Od začiatku tohto roka išli platy štátnych a verejných zamestnancov nahor o 4 %, od začiatku roka 2016 stúpli takisto o 4 %.