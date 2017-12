Letisko Bratislava sa blíži k hranici dvoch miliónov pasažierov

Počet pasažierov na najväčšom domácom letisku vzrástol medziročne doteraz každý mesiac v aktuálnom roku. Ako v piatok informovala letisková spoločnosť, za jedenásť mesiacov tohto roka prešlo bránami letiska takmer 1,821 mil. pasažierov a ich počet oproti rovnakému obdobiu vlani vzrástol o 10 %. "Už teraz sme prekonali celkový počet cestujúcich z minulého roka, keď prešlo letiskom 1,757 milióna pasažierov,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Jozef Pojedinec.

Najväčšie slovenské letisko očakáva, že celkový počet vybavených cestujúcich v tomto roku by mal vďaka lepšej dovolenkovej sezóne aj novým pravidelným linkám presiahnuť 1,9 milióna, čo by bolo najviac za posledných deväť rokov. Najvyšší počet cestujúcich vo svojej histórii vybavilo bratislavské letisko v roku 2008, a to 2,218 milióna. Dvojmiliónovú hranicu letisko prekonalo aj v roku 2007, keď vybavilo 2,024 mil. pasažierov.

Bratislavské letisko v novembri vybavilo 3 122 ton leteckého nákladu, čiže takmer o 51 % viac ako v tom istom mesiaci pred rokom s 2 072 tonami nákladu. Od začiatku tohto roka do konca novembra objem nákladnej prepravy na letisku medziročne vzrástol o 14 % na 23 602 ton. Celkový počet pohybov lietadiel, teda príletov a odletov, na letisku v novembri vzrástol o 13 % na 2 046 a za jedenásť mesiacov letisko vybavilo spolu 25 446 letov pri náraste o 6 % v porovnaní s tým istým obdobím minulého roka.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. História letiska siaha do roku 1946. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.