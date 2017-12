Do priemyselného parku v Nitre prichádzajú štyria noví investori

Ako informoval agentúru SITA Ondrej Ščurka, konateľ spoločnosti Nitra Invest, ktorá vlastní pozemky v Priemyselnom parku Nitra – Sever, zmluvy s nimi podpíše do konca tohto roka. Jedným z investorom bude subdodávateľ automobilky Jaguar Land Rover z Anglicka, ďalšia firma je z Poľska a chce poskytovať servis pre priemyselný park.

Dve spoločnosti už pôsobia v Nitre a chcú sa presunúť do priemyselného parku s cieľom rozšíriť svoju prevádzku. Jedna je pôvodom z Dánska, druhá pôsobí v agrorezorte. Podľa Šcurku je o nitriansky priemyselný park obrovský záujem zo strany investorov. „Ešte je k dispozícii okolo 50 hektárov. Myslím si, že budúci rok sa zaplní celý park, “ povedal.

Odchod z priemyselného parku nedávno ohlásila nemecká spoločnosť G+D Mobile Security, ktorá prišla do Nitry v roku 2005. Firma je súčasťou skupiny Giesecke + Devrient a má približne 5 800 zamestnancov. V Nitre prepustí 370 pracovníkov. Podľa Ščurku však nebudú mať problém nájsť si novú prácu, naopak, iní zamestnávatelia sa o nich pobijú. Rovnako podľa neho nezostanú dlho nevyužité ani priestory závodu. „Myslím si, že priamo v týchto priestoroch bude do roka iná firma,“ povedal Ščurka a dodal, že o priestory prejaví záujem aj Nitra Invest. „Uvažujeme o tom, že by to bol náš development a plánujeme začať rokovať s firmou o ich predstave,“ dodal.