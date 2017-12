Porsche mieri na Slovensko

(Kliknutím na obrázok zväčši, Porsche (na snímke pri novom modeli tenistka Anna Kurnikovová) postaví pri Piešťanoch buď automobilku, alebo závod na komponenty.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: SITA/AP, mchovanec

Nemecké vedenie automobilového koncernu sa zatiaľ nerozhodlo, či pôjde o samostatný závod na výrobu čisto elektrických vozidiel, alebo fabriku špecializovanú na výrobu veľkých komponentov, napríklad motorov. Zároveň viacerí automobiloví investori zvažujú na východe postavenie piateho automobilového závodu. Ten sa v optimálnom prípade môže nachádzať na východnom Slovensku medzi mestami Košice a Prešov.

„Je pravda, že spoločnosť Porsche Werkzeugbau GmbH, dcérska spoločnosť Porsche AG, nadobudla v júli 2017 nehnuteľnosť na Slovensku. V súčasnosti neexistujú konkrétne plány na využívanie týchto oblastí,“ povedal hovorca automobilového koncernu Porsche Christian Weiss. Výrobca luxusných nemeckých automobilov získal už v lete tohto roku pri meste Piešťany pozemok s rozlohou 20 hektárov, o čom informovala piešťanská televízia. „Na takto veľkej parcele sa väčšinou stavia fabrika určená na výrobu komponentov. Tie môžu byť v budúcnosti dodávané do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia, kde sa práve rozbieha kompletná výroba nového modelu Porsche Cayenne. Zároveň sa však v Piešťanoch nedá vylúčiť ani postavenie samostatného závodu a my zatiaľ nedisponujeme žiadnymi konkrétnymi informáciami,“ povedal prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay.

Pokles nezamestnanosti k 6 percentám a postupný rast priemerných platov nad hranicu 1¤000 eur za mesiac tak nových investorov od Slovenska neodrádza. Pre mnohých je dôležitejšia lokalita obklopená dodávateľmi a za ľudí sú firmy ochotné priplatiť. Výsledkom môže byť, že ľudia budú ešte viac pracovať pre automobilky a menej napríklad v poľnohospodárstve či službách, ak ich tam nedokážu zaplatiť.

„Pre automobilky sú dnes logistické náklady vyššie ako mzdové,“ uviedol pre Pravdu prvý predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a čestný prezident ZAP SR Jozef Uhrík. Ak sa nemecký automobilový koncern nakoniec rozhodne pre výstavbu fabriky na výrobu kompletných vozidiel, budú sa v Piešťanoch s najväčšou pravdepodobnosťou vyrábať elektromobily. Oficiálne však nový automobil, ktorý na jedno nabitie prejde 500 kilometrov, plánuje Porsche predstaviť až v roku 2020. V Piešťanoch sa nakoniec môžu vyrábať čisto len elektromotory a Porsche napríklad už dnes v Dubnici nad Váhom produkuje lisovacie nástroje.

Nemenovaná automobilka zvažovala Košice a Prešov

Na Slovensku sa dlhodobo hovorí o príchode piatej automobilky. „Posledný záujemca zháňal pozemok s rozlohou 100 hektárov a v optimálnom prípade sa počítalo s umiestnením nového závodu medzi mestami Košice a Prešov,“ dodal bez ďalších podrobností Sinay.

Záujem zahraničných investorov o Slovensko rastie aj v časoch klesajúcej nezamestnanosti, ktorá aktuálne dosiahla hodnotu 6,1 percenta. Z úradov práce je do zamestnania pripravených nastúpiť približne 167-tisíc Slovákov. Zároveň priemerné platy Slovákov rastú najrýchlejšie za posledných deväť rokov a už koncom tohto roka priemerná mzda prekoná hranicu tisíc eur. Napriek tomu sa o Slovensko zaujíma čoraz viac zahraničných investorov. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) mala v decembri tohto roka rozpracovaných 75 projektov, čo je o 11 projektov viac ako v decembri minulého roku, keď sa o Slovensko zaujímalo 64 zahraničných investorov. V prípade uskutočnenia všetkých rozpracovaných investícií by sa v domácej ekonomike preinvestovalo 4,1 miliardy eur a následne by vzniklo až 31¤274 nových pracovných miest.

V minulom roku sa na Slovensku vyrobilo 1¤043¤237 osobných automobilov. Výraznejší nárast produkcie sa očakáva už v priebehu budúceho roku po tom, čo svoju výrobu spustí nitriansky Jaguar Land Rover. Britská automobilka zároveň vo svojom slovenskom závode zvažuje aj výrobu elektromobilov a v takom prípade sa ohlásený počet zamestnancov zvýši zo 4-tisíc na 6-tisíc. Pokračujúce rozširovanie automobilovej výroby bude postupne z domácej ekonomiky vytláčať produkciu s nižšou pridanou hodnotou. „Môžeme očakávať, že v priebehu rokov niektoré druhy výroby na Slovensku zaniknú, prípadne sa zásadne transformujú a obmenia svoj výrobný sortiment. V minulosti sa to už stalo napríklad v oblasti textilného priemyslu, keď dnes už u nás prakticky nenájdete spoločnosti, ktoré by šili jednoduché a lacné výrobky ako tepláky, tielka, lacné košele a podobne,“ povedala okresná manažérka personálnej agentúry Wincott People Jana Mesárová.

Koniec lacnej pracovnej sily a nástup robotov

Po príchode automobilky PSA Peugeot Citroën sa napríklad v minulosti z Trnavy do Nitry presunula elektrotechnická fabrika Sony. Tá už dnes na Slovensku nepôsobí a jej existujúcu výrobu prebrala spoločnosť Foxconn.

Nadštandardné platy si automobilky môžu dovoliť práve pre výrobu s vysokou pridanou hodnotou a napríklad v automobilke Volkswagen bola v roku 2016 priemerná hrubá mzda vo výške 1¤804 eur. V tejto sume pritom nie sú započítané platy vrcholových manažérov. Do lepšie plateného priemyslu odchádza čoraz viac slabšie platených zamestnancov pôsobiacich hlavne v sektore služieb. „Stačí sa pozrieť napríklad na maloobchod, z ktorého mnohí ľudia odišli do lepšie platených odvetví, ak firma nedokázala dorovnať ponuku z bohatších sektorov. Aj preto je dnes pozícia predavač/pokladník medzi top 3 najinzerova­nejšími na Slovensku. Takýto vývoj je pritom badateľný plošne: nedostatok ľudí zvyšuje tlak na mzdy, takže je jednoduchšia situácia tých, ktorí pracujú s vyššími maržami a môžu si dovoliť ich zvyšovanie,“ priblížila Mesárová.

Zároveň sa zvyšuje tlak na čoraz väčšie nasadzovanie robotov. Dnes sa už ľudia hlavne vo väčších mestách čoraz viac v potravinách stretávajú so samoobslužnými pokladňami. Aj v samotnej priemyselnej výrobe čoraz viac ľudí nahrádzajú roboty. Ešte v roku 2008 pracovalo v domácom priemysle 586-tisíc ľudí a tržby všetkých podnikov dosiahli 72,8 miliardy eur. V minulom roku počet zamestnancov v slovenskom priemysle klesol na 527-tisíc a napriek tomu tržby priemyselných podnikov stúpli na 88,3 miliardy eur.

Automobilová výroba hrá dominantnú úlohu nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku, Maďarsku a Poľsku. „Závody na výrobu automobilov sú charakteristické výrazným multiplikačným efektom, keďže v samotných fabrikách dochádza spravidla k finálnej kompletizácii vozidiel, zatiaľ čo jednotlivé súčasti automobilov sú doručované z dodávateľských závodov,“ povedal hovorca SARIO Richard Dírer. Aktuálne v domácej ekonomike produkuje automobily bratislavský závod Volkswagen Slovakia, trnavský PSA Peugeot Citroën Slovakia a žilinská Kia Motors Slovakia. Všetky tri automobilky dokopy zamestnávajú takmer 20-tisíc ľudí a spolu s ich dodávateľmi vytvárajú takmer 90-tisíc pracovných miest. Po započítaní peňazí minutých firmami aj ľuďmi pôsobiacimi v automobilovom priemysle od výroby osobných motorových vozidiel závisí na Slovensku od automobiliek až 200-tisíc pracovných miest.