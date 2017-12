Most cez Ružín je opäť otvorený

Rekonštrukcia mosta cez Ružínsku priehradu sa skončila. V sobotu podvečer obnovili premávku pre osobné aj nákladné vozidlá a most začal slúžiť verejnosti.

O odvolaní mimoriadnej situácie rozhodli prednosta Okresného úradu Košice Jozef Lazár a predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.

„Budeme sa snažiť využiť všetky legislatívne možnosti, aby sme na moste obmedzili premávku vozidiel nad 12 ton. Na odstránenie všetkých pochybností o aktuálnych parametroch zrekonštruovaného mostu budem iniciovať vykonanie dynamickej zaťažovacej skúšky mosta Ružín,“ uviedol predseda Rastislav Trnka pred slávnostným otvorením.

Mimoriadna situácia trvala spolu 363 dní. Jej dôvodom bola havarijná situácia na moste cez vodné dielo Ružín, ktorá viedla k jeho úplnej uzávierke. V dôsledku toho nastala kritická situácia pre obyvateľov obcí okresov Gelnica a Spišská Nová Ves, ktoré stratili po ceste priame spojenie s mestom Košice. Vedenie Košického samosprávneho kraja riešilo situáciu rekonštrukciou tohto strategického mosta a obchádzkami, pričom pre spojenie obyvateľov Opátky s Košicami zrekonštruovalo a upravilo účelovú lesnú komunikáciu.

Zhotoviteľom stavby Odstránenie havarijného stavu mosta II/547 020 Ružín bola spoločnosť STRABAG, s. r. o., ktorú v priamom rokovacom konaní vybrali spomedzi troch renomovaných uchádzačov. Zmluvne dohodnutá cena diela je 1 651 200 eur s DPH. Stavenisko zhotoviteľ prevzal 27. júla 2017, ukončenú stavbu odovzdal Správe ciest KSK 6. decembra.

Zaťažovacia skúška mosta sa uskutočnila 29. novembra 2017. Jej presný pracovný program spracovala Žilinská univerzita v Žiline. Most bol zaťažený nákladnými vozidlami s celkovou hmotnosťou 120 ton. Výsledky preukázali, že most vyhovel všetkým kritériám, ktoré predpisuje norma. Zaťažiteľnosť mosta je vyhovujúca pre cestnú dopravu bez obmedzení. Žilinská univerzita preto odporučila udeliť súhlas s uvedením mosta do prevádzky. V stredu 6. decembra sa uskutočnilo kolaudačné konanie – ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na základe záveru z ústneho pojednávania Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný stavebný úrad, vydal 7. decembra 2017 kolaudačné rozhodnutie.

Na ceste II/547, na ktorej sa most nachádza, však bude dopravným značením opätovne obmedzená nákladná doprava nad 12,5 tony v úseku Košice – Jaklovce. Uvedené obmedzenie bolo stanovené najmä s ohľadom na stav cesty II/547 cez horský priechod Jahodná. Rýchlosť na moste bude obmedzená na 60 km/h v záujme bezpečnosti cestnej premávky vzhľadom na smerové oblúky na ceste pred a za mostom.

Od nedele 10. decembra začínajú platiť nové cestovné poriadky pravidelnej autobusovej a železničnej dopravy. Pravidelné autobusové linky budú opäť využívať most cez Ružín. Po otvorení mosta Ružín na doteraz používanej účelovej lesnej ceste Zlatník – Opátka už nebude Správa ciest KSK zabezpečovať údržbu.