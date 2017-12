Riaditeľ ZSSK Hlubocký: Päťdesiatročné rušne boj o rýchlosť nevyhrajú

Počet prepravených cestujúcich v štátnych vlakoch stúpa. Kvalita vozňov alebo rýchlosť dopravy však stále zaostávajú. Generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký v rozhovore pre Pravdu priznáva, že nie je spokojný s kvalitou čistoty niektorých vozňov a plánuje to zmeniť. Rovnako sa mu nepáči ani vek rušňov, čo pripisuje zanedbanému investovaniu do obnovy.

Čo budete robiť s tým, že cestujúci najmä v regionálnych vlakoch na východe sa sťažujú na vysoký vek vozňov a ich nízku čistotu?

Aj na východnom Slovensku jazdia nové alebo modernizované jednotky, ktoré sme kúpili z eurofondov. Za posledných približne 8 až 9 rokov sme investovali najmä do regionálnej dopravy asi pol miliardy eur. Z toho dôvodu je 60 percent regionálnych vlakov vynovených. Samozrejme, máme aj staršie vozne, ktoré zaraďujeme ako zálohu.

Naším cieľom je do roku 2025 mať až 60 percent sedadiel vo vozňoch mladších ako 10 rokov. Čo sa týka čistoty, je to jedna z našich priorít. Vyhlasovali sme a budeme vyhlasovať súťaž na nové obstarávanie na čistenie. Myslíme si, že je to tiež nedostatočné a potrebujeme mať firmu, ktorá nám bude čistiť vozne kvalitne. Ak tam kvalita nebude, firma bude penalizovaná. Sme však v rámci dlhodobých kontraktov, ktoré boli uzatvorené pred niekoľkými rokmi.

Plánujete rozširovať počet IC vlakov?

V grafikone na rok 2018 nie. Pre nás je dôležité, aby tento projekt bol v zisku. To sa nám podarí veľmi skoro, ak nie tento rok, tak budúci. My sme ten produkt nastavili inak, ako to mala táto spoločnosť v minulosti alebo konkurencia. V oboch prípadoch boli vlaky výrazne stratové. Máme menší počet vozňov, pridávame ich podľa požiadaviek cestujúcich. Nerobíme dvoj- ale trojobrat, čo má zásadný vplyv na náklady. A skrátili sme časy, čo je dôležité pre cestujúcich.

Vyšší počet nevylučujem, ale zatiaľ o tom neuvažujeme. Sme závislí aj od modernizácie trate, ktorú vykonáva spoločnosť Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Tvrdíme, že na hlavných koridoroch by sa mali stavať trate na rýchlosť 200 až 240 km/h. Rýchlosť 160 km/h nie je dostatočná. Turecko, Irán, severná Afrika, Blízky východ masívne investujú do železníc. U nás je celý sektor poddimenzovaný. My sme zrekonštruovali 130 km tratí za 25 rokov. Španieli postavili za 25 rokov 3 200 km tratí na rýchlosť 250 až 350 km/h. V marci k tomu pripravujeme medzinárodnú konferenciu.

Prečo ste zrušili tender na prenájom lôžkových vozňov?

Trh v nočnej doprave má rastový trend. Vidíme potrebu, aby sme zlepšovali komfort. Lôžkové vozne nie sú v optimálnom stave. Naše partnerské spoločnosti v rámci medzinárodnej dopravy nás dôrazne žiadali, aby sme posunuli kvalitu vyššie. Preto sme vyhlásili tender na 23 lôžkových vozňov.

Vláda nám schvaľuje množstvo financií. Nedostali sme toľko, koľko sme dostať mali. Pri doplatku za rok 2016 máme dostať 34,5 milióna eur. V rozpočte na rok 2018 máme nulu. Bez toho, aby sme mali krytie, nemôžeme ísť do takýchto nákladov. Dali sme prioritu dennej doprave. Priemerný vek lôžkových vozňov je 35 rokov.

Celý rozhovor s Filipom Hlubockým čítajte v pondeľňajšom vydaní denníka Pravda.