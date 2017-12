Vlaky už môžu jazdiť stošesťdesiatkou, prvý vyrazil v nedeľu

Po ukončení výlukových prác na úsekoch pri Trenčíne a Žiline zvládnu cestu z hlavného mesta do Žiliny o pätnásť minút rýchlejšie, za dve hodiny a 31 minút, a do Trenčína o sedem minút skôr, za jednu hodinu a 21 minút. V nedeľu ráno vyrazil z bratislavskej Hlavnej stanice prvý rýchlik, ktorý išiel rýchlosťou 160 km za hodinu a ťahal ho nový prenajatý rušeň Siemens Vectron.

InterCity (IC) vlaky na hlavnej domácej trati zrýchlia cestu z Bratislavy do Trenčína na 59 minút a do Žiliny na necelé dve hodiny (jedna hodina a 52, resp. 54 minút). Najrýchlejší pár IC vlakov 510/513 prejde trasu medzi Bratislavou a Košicami naďalej za štyri hodiny 42 minút, pri ostatných IC vlakoch sa cesta skráti na štyri hodiny 54 minút.

Najrýchlejší pár IC vlakov po novom bude jazdiť z Košíc priamo do Viedne na Hlavnú stanicu (Wien Hauptbahnhof) bez prestupovania v Bratislave. Medzi Bratislavou a Viedňou však pôjde ako vlak kategórie REX. V hlavnom meste SR sa len vymení rušeň, čas čakania sa tu skráti do Viedne o minútu a späť o tri minúty. Cesta IC vlakom z metropoly východu do hlavného mesta Rakúska potrvá šesť hodín dvanásť minút, opačne šesť hodín a pätnásť minút. Cestujúci majú naďalej možnosť využiť na tejto trase aj priamy lôžkový vozeň.

Novinkou je obnovenie medzinárodného vlakového spojenia Bratislava, Petržalka – Rajka – Hegyeshalom so zastavovaním v Rusovciach. Prepravu na tejto trati bude zabezpečovať spoločnosť GySEV denne piatimi pármi vlakov v každom smere. Spojenie by malo zmierniť cestnú premávku z Petržalky smerom z mesta. Úsek Rusovce – Petržalka bude súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, vlaky budú prepravovať aj bicykle.

Pri „šesťstovkových“ rýchlikoch R 6XX sa predĺžia prestupné časy v Bratislave na vlaky EuroCity do Prahy a späť z piatich na trinásť minút. Všetky priame vlaky Bratislava – Banská Bystrica budú aj naďalej prestriedané spojmi Bratislava – Zvolen – Košice. Denne tak pôjde päť vlakov z Bratislavy do Banskej Bystrice a štyri opačne, tri rýchliky z Bratislavy cez Banskú Bystricu do Košíc a štyri v opačnom smere, ako aj jeden vlak zo Zvolena do Košíc. Doplnia ich v pracovných dňoch pár rýchlikov Ex 530/R 843 z Banskej Bystrice do Bratislavy a späť, nočný pár vlakov R 800/R 801 Poľana na trase Bratislava – Zvolen – Prešov, jeden regionálny rýchlik Levice – Brataislava, ako aj posilové vlaky cez nedele Banská Bystrica – Bratislava a späť a Zvolen – Košice.

Vlaky budú mať v Banskej Bystrici prípoje do Žiliny a Ostravy a v Bratislave na vlaky EC Budapešť – Praha – Berlín, ako aj na rýchliky Bratislava – Žilina – Košice. Rýchliky na nadväznej trase (Zvolen) – Banská Bystrica – Žilina – (Ostrava) budú premávať v dvojhodinových intervaloch. Trať obslúži spolu deväť párov vlakov vrátane posilovej trasy. Rýchliky budú mať v Banskej Bystrici prípoje na vlaky do a z Bratislavy a vo Zvolene na Bratislavu a Košice. Vo Vrútkach budú nadväzovať na vlaky Bratislava – Žilina – Košice a v žiline na vlaky do Prahy.

Prvá a druhá zmena cestovného poriadku v budúcom roku prinesú požadované rozšírenie prímestskej dopravy v hlavnom meste a okolí, kapacitné zvýšenie výkonov na trati Bratislava – Žilina a rýchlejšie spojenie Košíc a Prešova. Od prvej zmeny cestovného poriadku 4. marca 2018 začnú premávať nové regionálne rýchliky Bratislava – Žilina. Na tejto trase budú v pracovných dňoch hodinové intervaly medzi rýchlikmi a regionálnymi rýchlikmi. Pribudnú nové regionálne rýchliky na trati Košice – Poprad – Tatry či regionálny expres Košice – Prešov. Výrazné oživenie vlakovej dopravy v Bratislave a okolí možno očakávať od druhej zmeny grafikonu od 10. júna 2018. Pribudnú nové spoje osobných vlakov z a do stanice Bratislava Nové Mesto smerom na Trnavu, Senec a stanicu Bratislava Petržalka s prípojmi do Rajky a Viedne.