Štát bude musieť prefinancovať dlh a deficit za 4,5 miliardy eur

Z dlhopisov môže na refinancovanie dlhu štát využiť niektorú zo siedmich otvorených emisií štátnych bondov, z ktorých ešte zostáva vydať vyše 6,5 mld. eur. ARDAL však plánuje v závislosti od podmienok na trhu v budúcom roku vydať aj jednu alebo dve nové línie dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja alebo aukcie. Jedna nová línia by mohla byť vydaná na jar v hodnote 3 mld. eur so splatnosťou od 10 do 12 rokov, ďalšia na jeseň v sume od 1,5 mld. do 3 mld. eur s kratšou alebo strednou splatnosťou. „Celková hodnota predaných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja sa predpokladá v hodnote maximálne 2 mld. eur bez ohľadu na počet transakcií,“ dodáva agentúra s tým, že ďalšie línie dlhopisov môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov.

Cez aukcie plánuje štát v budúcom roku predávať dlhopisy každý mesiac, okrem júla, augusta a decembra. Aj v týchto mesiacoch sa však aukcie po dohode s primárnymi dílermi môžu uskutočniť. ARDAL pritom avizuje, že tak ako aj v roku 2017 plánuje v jeden aukčný deň ponúkať aj viacero emisií dlhopisov. V jeden aukčný deň to môžu byť až tri emisie. „Pri rozhodovaní o výbere konkrétnych dlhopisov sa bude zohľadňovať najmä komunikácia s primárnymi dílermi,“ dodáva vo vyhlásení štátna agentúra.

Na trh by sa mohli v budúcom roku dostať aj štátne pokladničné poukážky. ARDAL plánuje vydať do vlastného portfólia novú emisiu štátnych pokladničných poukážok v celkovej hodnote 1,5 mld. eur. „Emisia bude pravdepodobne predávaná formou konkurenčnej aukcie,“ uvádza agentúra s tým, že očakávať možno dve až štyri takéto aukcie.