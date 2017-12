Na Považí budú vyrábať vojenské aj civilné tatry

Tatra sa má teraz vrátiť späť na Slovensko, kde sa dlhé roky vyrábala aj v minulosti. Firma MSM Group so sídlom v Dubnici nad Váhom potvrdila, že chce legendu vyrábať priamo vo Vojenskom opravárenskom podniku v Trenčíne, kde dosiaľ vozidlá len opravovala, robila im generálky a prípravy na kontroly. Pred Vianocami je to dobrá správa aj pre samotných Trenčanov, chystá sa totiž nábor desiatok nových zamestnancov.

Samotná Tatra je tretia najstaršia automobilka na svete. Tatrovka je zas československý výrobok, ktorý nám v minulosti závidel celý svet. „So spoločnosťou Tatra Kopřivnice spolupracujeme dlhodobo. Po vzájomných rozhovoroch sme si povedali, prečo neobnoviť tradíciu tatry a ešte viac ju nepresadiť na našom trhu, keď je to náš československý produkt, na ktorý sme patrične hrdí, lebo každý sme si v určitom období s týmto vozidlom niečo prežili,“ vysvetlil Miloslav Bobek, výkonný riaditeľ MSM Land System Division.

Pribudne práca pre 150 ľudí

V rámci akvizície spoločnosti Tatra Slovensko sa chce MSM zúčastňovať aj na opravách, servisoch a novovýrobe vozidiel. Kým momentálne v podniku pracuje približne tristo ľudí, počet by sa mal navýšiť až na 450. „Konkrétne tu v Trenčíne máme zámer nielen prevziať určité kapacity výroby spoločnosti Tatra do nášho portfólia, ale aj niektoré produkty so zameraním na špeciál, teda pre obranný priemysel, ale aj pre civilných spotrebiteľov,“ doplnil Bobek s tým, že plánujú rozšíriť aj výrobné priestory.

Podľa neho majú všetko rozplánované na obdobie troch až piatich rokov, kedy by mohlo dôjsť k finálnemu nárastu zamestnancov. Rozširovať ich počet začnú už na budúci rok.

Nových zamestnancov zo strojárenských oblastí budú hľadať najmä v okolí Trenčína, kde má odvetvie tradíciu, ale šancu zamestnať sa dostanú ľudia z celého Slovenska. Vo svete je podľa neho o legendárne tatry záujem doslova všade. „Od Ázie po Afriku až po Ameriku, hlavne Južnú Ameriku, kvôli vysokej priechodnosti tohto vozidla a výkonu podvozku, a to v civilnom sektore, kde majú o tatry záujem hlavne ťažobné spoločnosti, kameňolomy a oblasti priemyslu s ťažko dostupným terénom, aj v obrannom priemysle. Vojenský špeciál je všeobecne postavený na podvozkoch vozidiel tatra, či sú to štvorkolové, šesťkolové, osemkolové, alebo špeciálne vozidlá,“ dodal Bobek.

V opravárenskom podniku v Trenčíne aktuálne prechádzajú opravami BVP, teda bojové vozidlá pechoty. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Overené podvozky a na ich rôzne húfnice

MSM sídli v priestoroch Vojenského opravárenského podniku, ktorý vlastní štát, konkrétne rezort obrany. MSM je zameraná na špeciálnu techniku, obranný priemysel a má v rámci Slovenska viaceré prevádzky. Nedávno sa rozšírila ako prvá slovenská spoločnosť až za hranice krajiny, do srbského Kruševaca.

V Trenčíne sa firma zameriava najmä na kolesovú a pásovú techniku, v Novákoch sa špecializuje na muníciu a v Banskej Bystrici podporuje letecký priemysel. Do Vojenského opravárenského podniku MSM vstúpila v roku 2014. Do jej vstupu bola produkcia v podniku priamo závislá od objednávok ministerstva obrany, teraz väčšina zákaziek smeruje do zahraničia.

Vo Vojenskom opravárenskom podniku pracujú mnohí zamestnanci desiatky rokov. Jeden zo služobne najstarších je Karol Kováč. „Teraz začínam tridsiaty prvý rok. Vtedy to bola iná doba. Odkedy sem vstúpila MSM, je to lepšie, ide to dopredu a podnik sa zdvíha. Mojimi rukami prešla celá výroba, obrnené transportéry, tank, všetko sa tu opravovalo. Teraz robím momentálne BVP – bojové vozidlo pechoty,“ povedal pre Pravdu Kováč.

V Trenčíne je tak zámer nielen prevziať určité kapacity výroby tatry do portfólia, ale aj výrobu legendy. Pri všetkých vozidlách teda ide o tatry na pôvodných tatrováckych podvozkoch s rôznymi modifikáciami od bojových vozidiel pechoty až po samohybné húfnice Dany, ako aj špeciálne vozidlá, ako je Patriot, či originál tatry vo valníkovom vyhotovení.

Štvorkolky by štát mohol mať od dubnickej MSM

To, či sa bude dubnická MSM uchádzať aj o v týchto dňoch avizovanú obriu štátnu zákazku, nie je známe. Rezort dopravy plánuje zabezpečiť nákup do 81 vozidiel 8×8 a do 404 vozidiel 4×4. Osemkolky chce ministerstvo zabezpečiť v rozmedzí rokov 2018 až 2024 v spolupráci s Fínskom a náklady na zabezpečenie týchto vozidiel by podľa ministra nemali presiahnuť 417 miliónov eur. Pokiaľ ide o vozidlá 4×4, ministerstvo sa chce spoliehať na vlastný vývoj a výskum v spolupráci so slovenskými firmami.

Práve tu vzniká priestor aj pre MSM. V prípade štvorkoliek bude mať MSM podľa našich informácií záujem uchádzať sa o zákazku s vozidlom Patriot, teda so štvorkolkou na podvozku tatry. V prípade Patriota KBV-12 ide o stredne obrnené taktické vozidlo určené na rôzne typy nasadenia. Je to bojové vozidlo určené na operácie vo všetkých terénoch. Je vybavené diaľkovo ovládanou zbraňovou stanicou. Má pancierovú karosériu, balistickú či protimínovú ochranu.

Či sa však bude MSM uchádzať aj o zákazku v prípade osemkoliek, nie je známe, vedenie firmy o tom nechce hovoriť. Nateraz to vyzerá, že v tomto prípade platí skôr nie ako áno, keďže ministerstvo uzavrelo s Fínmi dohodu priamo, pričom tvrdilo, že chce osloviť slovenský obranný priemysel, po čom nasledovala vlna kritiky. V prípade Slovákov totiž oslovilo iba Konštruktu Defense, ktorej stopercentnou materskou spoločnosťou je DMD Holding, ktorá zase stopercentne spadá pod ministerstvo obrany, čiže ide o štátnu firmu.