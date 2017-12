Európski ministri vyzvali Spojené štáty, aby prehodnotili daňovú reformu

Ministri financií piatich popredných európskych ekonomík vyzvali Spojené štáty k prehodnoteniu pripravovanej daňovej reformy, ktorá by podľa nich bola diskriminačná a mohla by poškodiť finančný sektor a medzinárodný obchod. Vyplýva to z listu, ku ktorému získala prístup agentúra Reuters.