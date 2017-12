V USA rastú obavy z dopadov brexitu

Takmer všetky možné obchodné vzťahy medzi Britániou a Európskou úniou po odchode Británie z EÚ budú menej priaznivé, než keby Británia zostala v EÚ. Napísala to server BBC s odvolaním sa na štúdiu vplyvného amerického inštitútu The Rand Corporation.

Podľa štúdie je najhoršou možnosťou žiadna dohoda, pri ktorej by britská ekonomika bola do roku 2029 chudobnejšia o 4,9 percenta.

Žiadna dohoda by však mala negatívny vplyv aj na ekonomiku EÚ, aj keď ten by bol relatívne malý. Ani takzvaný mäkký brexit, keď by Británia zostala súčasťou voľného trhu, by nebol taký ekonomicky výhodný, ako zotrvanie v EÚ.

Inštitút Rand má významnú úlohu v Amerike. Polovica jeho financií pochádza od americkej vlády. V Európe radil britskej vláde, ale aj Európskemu parlamentu a Európskej komisii.

Podľa štúdie bude mať brexit prevažne negatívny vplyv na americké záujmy v Európe vzhľadom na to, že Británia je silným spojencom USA v otázkach bezpečnosti a priaznivcom voľného trhu.

„EÚ bez Británie môže byť viac ochotné vytvoriť bariéry pre firmy, ktoré nie sú z EÚ, čo môže škodiť americkým firmám a americkej ekonomike,“ píše sa v správe. „Napríklad pri rozvoji obrannej politiky EÚ bolo často cieľom Británie zabezpečiť, aby opatrenia EÚ nenarušili NATO a silné transatlantické partnerstvo.“ Tieto prístupy by sa mohli zmeniť, akonáhle Británia EÚ opustí.

Podľa inštitútu existuje len jedna možnosť, keď by Británii mohlo byť lepšie bez EÚ. Tou je komplexná trojstranná dohoda o voľnom obchode medzi Britániou, USA a EÚ. To je však mimoriadne nepravdepodobný scenár vzhľadom k súčasným obchodným rokovaniam medzi USA a EÚ o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, ktoré americký prezident Donald Trump nepodporuje a rokovania sú teraz prerušené.

„Analýza jasne ukazuje, že Británia na tom bude ekonomicky horšie mimo EÚ podľa väčšiny obchodných scenárov – kľúčovou otázkou pre Britániu je, ako horšie to bude,“ uviedol hlavný autor správy Charles Ries. „Je v najlepšom záujme Británie, a v menšej miere aj EÚ, dosiahnuť po brexite nejaký druh otvoreného obchodného a investičného vzťahu.“

Strata rastu pri brexite by mohla byť podľa správy čiastočne vykompenzovaná dohodami o voľnom obchode s inými krajinami, ako je India a Čína. To však bude ťažké uskutočniť.

Správa varuje pred rizikom, že nebude uzavretá žiadna dohoda, čo skutočne hrozí vzhľadom na to, že EÚ sa môže snažiť ukázať, že Británii bude po brexite horšie a odradiť ďalších od podobných snáh. Navyše, niektorí v Británii veria, že náklady na žiadnu dohodu budú nízke. Pre Britániu je však žiadna dohoda alebo tzv. tvrdý brexit tou najhoršou možnosťou, ktorá spôsobí výrazné straty v oblasti ekonomického rastu.

Správa tiež upozorňuje, že mnoho amerických spoločností investovalo v Británii, pretože tak získali napojenie na celú EÚ. Tvrdí, že členstvo v EÚ zvýšilo priame zahraničné investície v Británii o 28 percent.