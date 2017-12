Nemocnice Penty zverejnili, na čo minú eurofondy

Päť regionálnych nemocníc siete Svet zdravia sa úspešne uchádzalo o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V najbližších týždňoch by mali podpísať zmluvu. Uskutočniť stavebné úpravy a nakúpiť nové medicínske vybavenie by následne mali stihnúť do troch rokov. Informoval o tom hovorca siete Tomáš Kráľ.