Slovenského správcu domén SK-NIC kúpila britská firma CentralNic

Správca slovenskej internetovej domény najvyššej úrovne SK-NIC má nového vlastníka. Stala sa ním britská spoločnosť CentralNic Plc., ktorá je kótovaná na londýnskej burze cenných papierov. CentralNic nadobudla 100 % akcií SK-NIC od firmy DanubiaTel Netherlands B.V. so sídlom v Holandsku. Detaily transakcie zverejnené neboli.

„Chceme, aby sa spoločnosť SK-NIC stala modernou spoločnosťou pre správu domén, z ktorej bude mať úžitok slovenský internet, spoločnosť a tiež prispeje k rozvíjajúcej sa slovenskej digitálnej ekonomike,“ uviedol generálny riaditeľ CentralNic Ben Crawford. Na poste riaditeľa SK-NIC pritom zostáva Peter Bíro, ktorý sa stal tiež členom predstavenstva firmy. Novým vedúcim komunikácie SK-NIC sa stal Vladimír Vaňo, ktorý zároveň bude zastávať post ekonóma pre skupinu CentralNic.

Britská firma zároveň avizuje, že v budúcnosti plánuje rozšíriť svoj slovenský tím, plánuje investovať do zlepšenia služieb využitím technologickej platformy skupiny a chce poskytovať aj nové služby. Taktiež chystá 5 % z výnosov spoločnosti SK-NIC investovať do samostatného fondu určeného na podporu rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky na základe zmluvných podmienok spolupráce so slovenskou vládou.

Spoločnosť CentralNic, so sídlom v Londýne, je verejne obchodovaná spoločnosť kótovaná na trhu AIM pre rýchlo rastúce firmy na Londýnskej burze cenných papierov. Zameriava sa na predaj internetových domén po celom svete prostredníctvom vlastnej technologickej platformy. Zákazníkov má vo viac než 200 krajinách sveta a prevádzkuje globálnu správcovskú sieť, v rámci ktorej poskytuje domény pre viac ako 1 500 registrátorov v 77 krajinách.