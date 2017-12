Vláda chce vedieť, kde bude Slovensko v roku 2030

Podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho a ministra zahraničných vecí a predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka si musíme jasne povedať a zadefinovať, čo chce Slovensko dosiahnuť do roku 2030.

Uviedli to po prvom rokovaní Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Hlavným zámerom globálnej agendy je odstránenie extrémnej chudoby a hladu.

„Prostredníctvom tejto Rady chceme priniesť nový štýl do politiky. Slovensko musí predstaviť jasnú víziu, kde sa chce nachádzať v roku 2030. Väčšina politikov teraz myslí len na to, kde bude v najbližšom roku, prípadne v roku 2020, no nikoho nezaujíma, čo bude potom. Toto sa musí zmeniť, a preto je tu táto agenda. Musíme vedieť jasne definovať, v akej krajine chceme žiť o dvanásť rokov,“ povedal v utorok Peter Pellegrini.

Súčasťou globálnej Agendy 2030 sú aj úlohy vytvárania demokratických inštitúcií, dobrej vlády či rešpektovania ľudských práv. Konečným cieľom je zabezpečiť dôstojný život pre všetkých. Prijatím Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj OSN a jeho členské štáty prijali politický záväzok integrovaným spôsobom reagovať na výzvy, ktorým svet v súčasnosti čelí.

Rada vlády SR pre Agendu 2030 sa chce vo svojej národnej stratégii držať piatich základných priorít, a to striebornej a obehovej ekonomiky (starostlivosť o starších ľudí), zdravého životného prostredia, kvality života a oblasti vzdelávania, dopravy a energetiky, pričom zásadný má byť boj proti chudobe. Podľa Pellegriniho nie je snahou vytvoriť 500-stranový dokument, ktorý zapadne prachom. „Má to byť jasný dokument s jasnými cieľmi, ktorý pevne verím, prejde nielen Národnou radou, ale získa celospoločenský konsenzus a nebude tak predmetom politických cyklov, ale každá vláda bude meniť iba prostriedky, akými bude dosahovať dané ciele,“ dodal k agende vicepremiér.

Agenda 2030 je dnes podľa Miroslava Lajčáka jednou z jasných priorít OSN. „Agenda je program na 15 rokov, ktorý chce zmeniť túto planétu tak, aby bola lepším miestom pre život. Predstavuje 17 hlavných cieľov a 196 podcieľov. Zmyslom nie je, aby každá krajina splnila všetko, ale aby sa každá krajina snažila dosiahnuť relevantné ciele pre danú krajinu. Ak sa jej to podarí, bude lepšou krajinou do roku 2030. Dôležitosť agendy potvrdzuje aj fakt, že sa k nej pridalo všetkých 193 krajín OSN,“ povedal Miroslav Lajčák.

V júli 2018 Slovensko predstaví svoju národnú stratégiu Agendy 2030 spolu so 42 krajinami na Valnom zhromaždení OSN.