Bane idú zatvoriť, Brusel nám to vynahradí

Baníctvo si podľa Európskej komisie splnilo v Európe svoju historickú úlohu pri výrobe energií a postupne by malo byť nahradené. Brusel chce utlmiť uhoľné regióny a zároveň financovať v nich rozvoj iných odvetví, napríklad vedecko-výskumných centier. Všetko sa to má udiať pri dôraze na ochranu ľudí, ktorí roky odvádzali ťažkú prácu. Na Slovensku sa to týka hornej Nitry, kde sa fára hnedé uhlie a vyrába dotovaná elektrina.