Slovensko má štátny rozpočet, deficit klesne pod jedno percento

Parlament schválil návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 a návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Slovensko by tak v budúcom roku malo hospodáriť s deficitom verejných financií na úrovni 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý by mal postupne klesať na 0,1 % HDP v roku 2019 a vyrovnané hospodárenie by sme mali dosiahnuť v roku 2020. Zo 142 poslancov za prijatie rozpočtu hlasovalo 82, proti bolo 59 poslancov a 1 nehlasoval.



Hlasovacia tabuľa počas hlasovania o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 v rámci rokovania 23. schôdze Národnej rady SR.

Hrubý dlh verejnej správy by mal v budúcom roku dosiahnuť 49,9 % HDP a rozpočet počíta s jeho postupným znižovaním až na 45,5 % HDP v roku 2020. Za návrh rozpočtu hlasovalo 82 zo 142 prítomných poslancov. Proti bolo 59 poslancov, jeden nehlasoval. Návrh rozpočtu musí ešte podpísať prezident.

Predseda Andrej Danko považuje rozpočet za vyvážený, zohľadňujúci reálne možnosti Slovenska. Ocenil, že rozpočet prešiel nielen hlasmi koalície, ale aj opozície. Premiér Robert Fico, pre ktorého je to jubilejný 10. rozpočet v postavení predsedu vlády, označil rozpočet za reálny a pochválil profesionalitu pri jeho príprave. Slovensko podľa neho patrí medzi najzodpovednejšie krajiny v rámci eurozóny v oblasti verejných financií. Zdôraznil sociálny rozmer rozpočtu v rámci filozofie, že ak sa krajine darí, musia to pocítiť aj občania. V roku 2018 čaká koalíciu podľa Fica vážna debata, čo urobiť s platmi vo verejnej správe, ktoré nedosahujú parametre miezd v súkromnej sfére. Vzhľadom na finančné možnosti sme pripravili veľmi dobrý rozpočet, uviedol šéf Mostu-Híd Béla Bugár.

Samotný štátny rozpočet predpokladá na budúci rok celkové príjmy v objeme 13,983 mld. eur pri celkových výdavkoch v sume 15,956 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu v roku 2018 by tak mal dosiahnuť 1,973 mld. eur. Poslanci tiež odsúhlasili pozmeňujúci návrh, ktorý vzišiel z rokovania gestorského finančného výboru, podľa ktorého bude vláda v budúcom roku oprávnená prijať rámcový úver od Európskej investičnej banky na financovanie rozpočtových výdavkov v objeme 300 mil. eur.

Podľa očakávania však neprešiel žiaden zo šiestich opozičných pozmeňujúcich návrhov. Poslanec Eduard Heger z OĽaNO chcel vo svojom pozmeňovacom návrhu presadiť zúženie okruhu financií, na ktoré sa vzťahuje zákonné pravidlo, podľa ktorého sa môže rozpočet počas roka upraviť tak, že výdavky môžu stúpnuť maximálne o 1 %. Poslankyňa za SaS Anna Zemanová zase chcela vypustiť zo zákona o štátnom rozpočte povinnosť pre podniky Vodohospodárska výstavba a Lesy SR odvádzať štátu osobitný odvod. Ďalší pozmeňujúci návrh predniesla poslankyňa Zuzana Zimenová, ktorá chcela z rezervy na prostriedky a odvody Európskej únii presunúť 50 mil. eur na rezervu na reformu vzdelávania.

So svojimi návrhmi neuspel ani poslanec za OĽaNO Miroslav Sopko. Ten navrhoval navýšiť rozpočet dotačného systému Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí o 310 tis. eur, zvýšiť sumu v kapitole rezortu školstva na podporu detí a mládeže o 500 tis. eur a takisto na program zameraný na školský a univerzitný šport o 500 tis. eur.

Návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky je pritom postavený na solídnych ekonomických základoch. Podľa septembrovej makroekonomickej prognózy by totiž rast HDP mal v budúcom roku dosiahnuť 4,2 %, k čomu by mali napomôcť najmä nové projekty v automobilovom priemysle. Rast zamestnanosti sa očakáva v budúcom roku na úrovni 1,4 % a miera nezamestnanosti by mala klesnúť na 7,3 %. Nominálna mzda by mala v roku 2018 stúpnuť o 4,6 %, čo by po zohľadnení inflácie malo znamenať rast reálnych miezd o 2,9 %.