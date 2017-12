Tatry budú mať v zime letecký most s Kyjevom

Lietať sa na nej bude od konca decembra do marca raz týždenne, informoval riaditeľ obchodno-ekonomického úseku letiska Ivan Hečko. K celoročnej pravidelnej linke do Londýna pribudne v rámci zimného letového poriadku v hlavnej turistickej sezóne od polovice decembra do polovice marca aj tradičná sezónna linka Riga – Poprad spoločnosti airBaltic. Lietať bude každú sobotu.

Kým linku do Londýna využívajú rovnako slovenskí cestujúci aj britskí turisti, linka do Rigy je určená hlavne pre turistov, ktorí smerujú do podtatranského regiónu z Lotyšska, Estónska, Ruska, Fínska a Švédska. Na pravidelnej leteckej linke Poprad – Londýn sa lieta vždy v utorok, štvrtok a sobotu. Spoločnosť Wizzair ju prevádzkuje lietadlami Airbus A320–200.

Uplynulú letnú sezónu hodnotia na popradskom letisku pozitívne. Okrem pravidelných letov do Londýna boli v ponuke aj charterové lety do izraelského Tel Avivu, bulharského Burgasu, tureckej Antalye a albánskej Tirany. „Celkovo môžeme povedať, že letná charterová sezóna bola na Letisku Poprad-Tatry úspešná, nakoľko služby letiska využilo 20 549 dovolen­károv, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast takmer o 25 percent,“ bilancoval Hečko.

K najväčšiemu nárastu v počte prepravených osôb na charterových linkách podľa jeho slov prispelo opätovné zaradenie tureckej Antalye do ponuky cestovných kancelárií, linka prepravila 5 417 cestujúcich. Mimoriadne sa tento rok darilo aj linke do Tel Avivu. „Lietadlá spoločnosti Sund'or, dcérskej spoločnosti izraelského národného dopravcu EL AL Israel Airlines, prepravili 4 353 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 52 percent, celkovo strávili v našom regióne viac ako 15-tisíc nocí,“ doplnil Hečko, podľa ktorého sa v súčasnosti rokuje aj o spolupráci pre budúcu sezónu.

Letisko Poprad – Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami.