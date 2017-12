Aerolinky Niki lietanie zabalili, postihnúť to môže tisíce pasažierov

Nádeje na rýchlu záchranu prepravcu Niku, ktorý je dcérou zbankrotovanej spoločnosti Air Berlin, boli totiž zmarené v stredu, keď Lufthansa stiahla ponuku na prevzatie firmy Niki. Dôvodom bolo to, že s akvizíciou nesúhlasila Európska komisia.

Uzavretý check-in aeroliniek Niki na viedenskom letisku. Autor: Reuters, Heinz-Peter Bader

Firma Niki na svojej internetovej stránke zverejnila oznam, v ktorom uviedla, že pasažieri by mali kontaktovať svoje cestovné kancelárie, ak je to možné. Spoločnosť zároveň informovala, že niekoľko iných leteckých spoločností ponúklo prepravu cestujúcich do Nemecka, Rakúska a Švajčiarska za malý poplatok. Rakúsky minister dopravy uviedol, že v najbližších dvoch týždňoch sa môže bankrot Niki dotknúť do 10 tis. pasažierov. Zakladateľ spoločnosti, bývalý pretekár Formuly 1 Niki Lauda, prejavil záujem o spätné odkúpenie firmy.