SaS chce od vlády poradovník na investície do ciest

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada vládu, aby vytvorila poradovník pri investíciách do cestnej infraštruktúry. Mali by v ňom byť zohľadnené minimálne tri kritériá - intenzita dopravy, vplyv na život obyvateľov a životného prostredia a pomer nákladov k dosiahnutému úžitku.

Liberáli tak reagujú na rozhodnutie vlády, ktorá v stredu na návrh ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka (Most-Híd) schválila takmer 25 mil. eur na výstavbu cestnej komunikácie v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Dôvodom plánovanej investície sú problémy s dopravou v okolí automobilky Volkswagen.

„Na prvých miestach poradovníka by mali byť tie projekty, ktoré za čo najmenej peňazí prinášajú najväčší úžitok pri riešení dopravného problému s ohľadom na kvalitu života na danom mieste,“ informoval vo štvrtok poslanec parlamentu a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan. „V opačnom prípade sa minú peniaze neúčelne, malá skupina obyvateľov, ktorá si vylobovala v Bratislave na ministerstvách peniaze, sa poteší a zvyšok Slovenska len utvrdí v tom, že žije v nespravodlivom a skorumpovanom politickom systéme. Toto nechceme,“ uviedol Ivan.

Občania na Slovensku majú podľa SaS právo poznať kritériá, na základe ktorých vláda rozdeľuje peniaze na cestnú infraštruktúru a vláda je im povinná predložiť a držať sa ich pri rozhodovaní. V opačnom prípade vláda na občanov robí dojem, že sleduje len čisto marketingové ciele a zvyšuje tým len pocity nespravodlivosti a frustrácie v spoločnosti, poznamenala strana.

Liberáli si nemyslia, že v prípade Devínskej Novej Vsi ide o zle vynaložené verejné peniaze. „Tvrdíme, že neexistuje žiadna porovnávacia analýza, ktorá by občanom vysvetlila, prečo prednosť dostalo riešenie tohto dopravného problému a nie iného, napríklad, na Kysuciach,“ upozornil Ivan. „V čase nedostatku komunálnych bytov sa problém rieši tak, že sa urobí poradovník čakateľov. Ak je tento poradovník férový, nikto sa v ňom nepredbieha, ľudia síce trpia nedostatkom, ale nie hnevom, že ich niekto klame a podvádza,“ dodal poslanec.

SaS uviedla, že ak sa stane súčasťou budúcej vlády, vytvorenie poradovníka prioritných výdavkov do cestnej infraštruktúry presadí do jej programového vyhlásenia.

Štát poskytne bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves v nasledujúcich piatich rokoch postupne takmer 25 miliónov eur na úpravu okružnej križovatky s pripojením na budúcu diaľnicu D4 a na pozemnú komunikáciu na sprístupnenie zóny Devínska Nová Ves v okolí automobilky Volkswagen. Vláda v stredu schválila návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie dopravnej situácie v severozápadnej časti mesta Bratislava a odporučila starostovi Devínskej Novej Vsi Milanovi Jamborovi začať prípravu a následne realizáciu stavby do 30. júna 2018.

Nová komunikácia je plánovaná v dĺžke 2,8 kilometra a má byť na ceste II/505 zaústená do novej okružnej križovatky v zjazde z plánovanej D4. Zmena je podľa rezortu dopravy nutná z dôvodu očakávaného nárastu dopravy. Z predpokladaných nákladov 24,9 mil. eur bez DPH (29,9 mil. eur s DPH) predstavujú stavebné náklady predbežne 18,9 mil. eur, projekčná a inžinierska činnosť 1 mil. eur a majetkovoprávne vysporiadanie 5 mil. eur bez DPH. Stavebné práce sú plánované na devätnásť mesiacov a mali by trvať od leta 2020 do februára 2022.