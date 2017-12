Klasické české pivá chápu Slováci ako svoje

Slabinou mnohých výčapov je personál výčapov. Keď totiž obsluhu z jedného pohostinstva vyhodia, presunie sa do druhého, pretože tam práve hľadajú ľudí.

Slováci sa stotožňujú s niektorými československými značkami, ako je napríklad Kofola či Pilsner Urquel, ako so svojimi. V skutočnosti ide o české značky. Ľudia na Slovensku ich však považujú za svoje, pretože tieto nápoje pili v časoch bývalého spoločného štátu.

To pomáha predaju piva aj iných českých značiek. Vyplýva to z poznatkov spoločnosti Pivovary Topvar. Tá vo Veľkom Šariši niektoré české pivá vyrába v licencii, iné distribuuje.

Napriek tomu, že českí a slovenskí konzumenti piva majú veľa spoločných čŕt, radi sa napríklad hrdia tým, že pivu rozumejú, stále je medzi nimi dosť rozdielov. Niektoré sa po rozdelení česko-slovenskej federácie na dva samostatné štáty zväčšujú, iné zotierajú.

„Kým Česko zostalo ,zemí hospůdkovou', kde má stále prevahu čapované pivo, Slovensko sa stáva krajinou plechovkového piva,“ poukázal na jeden z rozdielov Martin Grygařík, obchodný riaditeľ spoločnosti Pivovary Topvar.

Piva naplneného do plechoviek sa tohto roku na Slovensku predalo dvakrát toľko ako do sklenených fliaš. Slováci síce radi pijú aj čapované pivo, ale uponáhľaná doba priniesla preferenciu plechovkového piva, ktoré tak možno vypiť kdekoľvek a kedykoľvek.

Na rozdiel od Česka spotrebitelia na Slovensku holdujú viac ochuteným nealkoholickým pivám. Za posledný rok šlo o najdynamickejšie rastúcu kategóriu pivových nápojov, ktorá dosiahla až 20-percentný nárast. Nezaostáva však ani klasické neochutené nealkoholické pivo, ktorého predaj stúpol približne o 10 percent. „Opačnému trendu podľahli alkoholické radlery. Ich spotreba klesla v tomto roku o viac než 10 percent,“ uviedol Martin Grygařík.

Zaujímavý je vývoj spotrebiteľských chutí medzi jednotlivými slovenskými regiónmi. Bratislava inklinuje najviac k tradičnému pivu, a to najmä v prémiovejších variantoch (dvanástkové špeciály). Z nových trendov sú obľúbené cidery. Na východe hrali zasa prím pivné mixy – beer mixy. Pokiaľ ide o stupňovitosť piva, sever krajiny obľubuje viac dvanástky, kým juh preferuje desiatku.

Pokles predaja čapovaného piva podľa Grygaříka súvisí s nástupom obchodných reťazcov, ktoré medzi výrobcami piva rozpútali cenovú vojnu. Výsledkom bol pokles cien „baleného“ piva. Retailový – maloobchodný predaj piva tak stiahol na slovenskom trhu, ktorý je stále citlivý na cenu potravín a nápojov, väčšinovú časť konzumentov k nákupom piva v obchodných sieťach.

Kultúra pitia piva v Českej republike sa považuje za jednu z najvyšších v Európe. Chodia ju tam študovať celé tímy odborníkov. V snahe zlepšiť predaj piva v zariadeniach Horeca – hotely, reštaurácie a kaviarne – chce tím Martina Grygaříka využiť na Slovensku všetky osvedčené české „výčapné“ koncepty. Výčapy by mali byť príjemné, vzdušné a nemožno podceňovať ani taký detail, ako je hygiena a čistota na toaletách.

Na Slovensku dlhodobo stagnuje spotreba piva. V rozmedzí rokov 2010 až 2015 kolísala od najnižšej 69 litrov po najvyššiu 76 litrov. Za poklesom spotreby, ktorá kulminovala pred trinástimi rokmi prekonaním hranice 92 litrov vypitého piva na hlavu a rok, je zmena spôsobu života, keď čoraz viac ľudí využíva ako dopravu osobný automobil.

Slabinou mnohých výčapov je kvalitný personál výčapov. Keď totiž obsluhu z jedného pohostinstva vyhodia, presunie sa do druhého, pretože tam práve hľadajú ľudí. Spoločnosť Pivovary Topvar má pripravený program učňovského školstva, ktorý by mal do budúcna vraj vyriešiť zlepšenie kvality podávania piva.