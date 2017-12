Bohunice zachránil razantný nárast platov

Kríza v bohunickej jadrovej elektrárni V2 je nateraz zažehnaná. Operátori, ktorí dali koncom októbra výpovede pre primalé mzdy, dostanú od nového roka pridané. Výpovede tak ku koncu minulého týždňa stiahli. „Slovenské elektrárne reflektovali na požiadavku na zvýšenie platov predovšetkým zavedením osobitného príplatku za držbu preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa atómového zákona, ktorá je špecifickou podmienkou pre výkon týchto povolaní,“ povedal hovorca Slovenských elektrární (SE) Miroslav Šarišský.

Podľa zákulisných informácií sa to nemuselo vyhrotiť, ak by vedenie podniku viedlo s ľuďmi dlhodobý dialóg a do popredia by sa stále nedostávala najmä snaha o zisk. Hlavné slovo v SE má momentálne Energetický a průmyslový holding českého miliardára Daniela Křetínského. Holding prevezme celý 66-percentný balík SE od privatizéra talianskeho Enelu hneď po tom, čo sa dokončia Mochovce. Štát má v elektrárňach od privatizácie v roku 2006 len menšinový 34-percentný podiel.

Podľa Šarišského išlo pri raste platov o jediné riešenie „umožňujúce aj naďalej prevádzkovať elektráreň bez obmedzovania prevádzky, strát na výrobe, nepriaznivého vplyvu na ostatných zamestnancov a tretie strany“. Zvýšenie sa má týkať všetkých operátorov, nielen tých bohunických. Pridané tak dostanú aj operatívno-technickí zamestnanci v jadrovej elektrárni Mochovce. Slovenské elektrárne tak predišli prípadnému štrajku tamojších odborníkov. Konkretizovať však sumu Šarišský nechcel.

„Operátorom zvýšili platy o 20 percent. Pôjde to do budúcoročných výplat,“ povedal pre denník Pravda zdroj z prostredia Slovenských elektrární, ktorý nechcel byť menovaný. Neskôr by výplaty mali podľa neho rásť ešte o ďalších päť percent.

Kvôli platom chcelo odísť všetkých 33 operačných pracovníkov, medzi nimi aj obsluha blokových dozorní. Výpovedná dohoda im mala uplynúť už začiatkom budúceho roka. Ide v podstate o nenahraditeľných ľudí, keďže musia mať štátnu skúšku. Tá si vyžaduje rok až dva prípravy. Situáciu nebolo možné vyriešiť ani presunom ľudí z Mochoviec. Operátori sú totiž školení na konkrétne operačné centrum.

Vedeniu elektrárni tak zostávalo len so zamestnancami rokovať. Problémy s operátormi sa ťahajú od podpisu novej kolektívnej zmluvy s odbormi. Tá platí od začiatku tohto roka. A zamestnancom značne okresala benefity – prišli napríklad o doplnkové dôchodkové poistenie, výrazne dole išiel jednorazový ročný príspevok.

Operátori pôvodne žiadali pridať o 30 percent. To sa zdalo firme prehnané. Operátori zarábajú podľa hovorcu SE 2,5– až 3,7-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Mesačne by v takom prípade dostali podľa zaradenia vyše 2¤000 až 3¤000 eur. Tieto platy chceli teda navýšiť približne o 600 až 900 eur. Po pätinovom raste mzdy by si mali prilepšiť v priemere o 500 eur mesačne. Pri 5-percentnom zvýšení by mohli dostať navyše ďalších okolo 150 eur. Na druhej strane o niektoré benefity predtým prišli.

Priemerné mzdové náklady na zamestnanca SE boli v roku 2016 niečo vyše 22-tisíc eur za rok. Na mzdy tak spoločnosť minula vlani viac ako 81 miliónov eur. Ak počítame s priemerným zvýšením okolo 500 eur na jedného zamestnanca, celkové náklady na operátorov v Jaslovských Bohuniciach by vyšli okolo 200-tisíc eur ročne. Podobná suma by mala poputovať aj do Mochoviec.

Slovenské elektrárne aktuálne šetria, kde sa dá. Visia nad nimi totiž stále nedokončené Mochovce. V decembri 2018 by mal byť totiž do prevádzky uvedený tretí blok a o rok nato aj štvrtý blok Mochoviec. Rozpočet dostavby je na úrovni 5,4 miliardy eur a niekoľkokrát sa zvyšoval. Pred dvoma rokmi začala riešiť dostavbu jadrovej elektrárne aj polícia na základe zistení Najvyššieho kontrolného úradu. Výsledok však stále nie je známy.