Posilňovanie českej koruny sa zastavilo

Napriek tomu patrí česká koruna k najviac posilňujúcim menám, keďže od apríla si oproti spoločnej európskej mene pripísala viac ako päť percent, informuje český denník Hospodářské noviny.

Analytik Jan Bureš z Patria Finance za oslabením koruny vidí to, že časť zahraničných investorov z opatrnosti pred koncom roka uzatvára svoje často ziskové stávky na posilňovanie koruny. „Nijaký enormný útek zo špekulatívnych pozícií sa však nekoná,“ poznamenal pre Hospodářské noviny Bureš. „Svoju úlohu zohralo aj mierne odbúranie stávok na zvýšenie úrokových sadzieb Českou národnou bankou,“ dodal analytik. Niektorí členovia bankovej rady na jeseň signalizovali, že by rast sadzieb mohol byť rýchlejší. Guvernér Jiří Rusnok však potom vyjadrenia zjemnil, a to aj vo svetle posledných štatistík o vývoji českých miezd. Ich novembrový rast síce bol slušný, ale napriek tomu zaostal za očakávaniami trhu a centrálnej banky.

Pre ďalšie smerovanie kurzu českej koruny bude dôležité rokovanie bankovej rady centrálnej banky, ktoré bude 21. decembra. „Ak centrálna banka sadzby nakoniec zvýši alebo aspoň vyšle signál, že zvyšovanie sadzieb bude rýchlejšie, koruna sa pravdepodobne opäť dostane pod hranicu 25,50 CZK/EUR,“ povedal pre denník hlavný ekonóm ING Bank Jakub Seidler.