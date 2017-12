Európanom zlacnejú autá, Japoncom syry

Dohoda otvára aj trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu.

Dohoda otvára aj trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu. Autor: SHUTTERSTOCK

To, čo sa nepodarilo s USA, dotiahol Brusel do úspešného konca s Tokiom. Európska únia a Japonsko úspešne dokončili vzájomné rokovania a od roku 2019 vznikne jedna z najväčších zón voľného obchodu.

Dohoda o hospodárskom partnerstve odstráni prevažnú väčšinu japonských ciel, ktoré vo výške 1 miliardy eur každoročne platia spoločnosti EÚ vyvážajúce do Japonska. Zároveň sa otvorí japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľmi poľnohospodárskemu vývozu EÚ a zvýši možnosti vývozu únie v rôznych odvetviach.

Zrušia sa napríklad clá na dovoz európskych syrov, ktoré momentálne dosahujú takmer 30 percent. Vinári budú môcť vyvážať vína do Japonska bez nutnosti platiť clo 15 percent. Nulové clo sa bude týkať aj mnohých mäsiarskych výrobkov a zníženú sadzbu cla môžu využiť aj producenti čerstvého, nespracovaného mäsa. Dohoda otvára aj trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu. Zároveň zaručuje spoločnostiam z EÚ prístup na veľké trhy verejného obstarávania v 48 veľkých mestách v Japonsku a odstraňuje prekážky brániace verejnému obstarávaniu v železničnej doprave.

Slovensko má s Japonskom nepriaznivú obchodnú bilanciu. Japonci k nám vyvezú tovary a služby v hodnote o 500 miliónov eur vyššej, než naše podniky dokážu exportovať do Japonska. Bilancia by sa mohla výrazne nakloniť na našu strany vďaka silnému automobilovému priemyslu. Clá na dovoz áut do Japonska však zatiaľ zostanú. Otvorí sa však prechodné obdobie, keď sa bude o otvorení japonského trhu rokovať.

Keďže ide o vzájomnú dohodu, v podobnom duchu sa otvorí aj európsky trh dovozu z Japonska. To sa týka aj importu japonských áut. Únia na základe dohody postupne zruší svoje 10-percentné dovozné clo na automobily z Japonska.

„Ide o najvýznamnejšiu a najďalekosiahlejšiu dohodu, akú kedy EÚ uzavrela v obchode s agropotravinovými výrobkami. Našim vývozcom agropotravinových výrobkov poskytne obrovské možnosti rastu na veľmi veľkom, vyspelom a dômyselnom trhu,“ uviedol eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan. „EÚ a Japonsko majú spoločnú víziu otvoreného svetového hospodárstva podľa pravidiel, ktorá zaručuje plnenie najvyšších noriem. Vysielame ostatným krajinám signál o význame voľného a spravodlivého obchodu a formovania globalizácie,“ pridala sa komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

Dohoda je najväčšou bilaterálnou obchodnou zmluvou v histórii EÚ. Jej cieľom je odstrániť 99 percent colných sadzieb. Podľa júnových odhadov komisie by sa podpisom dohody mohla zároveň zvýšiť hodnota vývozu EÚ o 20 miliárd eur.

Konečnú verziu dohody bude musieť schváliť Európsky parlament aj jednotlivé štáty EÚ, až potom nadobudne platnosť. Úspech tohto procesu však nie je zaručený. Vlani napríklad belgický región Valónsko využil svoje právomoci a takmer potopil podobnú dohodu medzi EÚ a Kanadou (CETA). Zároveň budú pokračovať rokovania o normách ochrany investícií a urovnávania sporov o ochrane investícií. Ide o jeden z najspornejších bodov rokovaní a nakoniec bol z dohody vynechaný. Tokio odmieta únii odobriť vytvorenie Investičného súdneho dvora, ktorý by nahradil tradičný systém medzinárodných arbitráží.