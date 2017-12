Porsche našlo na Slovensku prechodný domov

Veľkí investori zvyšujú svoj záujem o Slovensko. Po tom, čo sa do krajiny v 90. rokoch presunuli tri automobilky a v budúcom roku má pribudnúť štvrtá, sem koncerny presúvajú celú výrobu svojich najprestížnejších alebo najpredávanejších modelov. Či už ide o Kiu Sportage so Žiliny, Citroën C3 z Trnavy, VW Touareg z Bratislavy alebo Land Rover Discovery, ktorý sa bude vyrábať v Nitre.

Volkswagen Slovakia zase už v Bratislave vyrába kompletné vozidlá Porsche Cayenne. Spočiatku sa tu robili len karosérie. Predsudky v západnej Európe k tomu, že najprestížnejšie vozidlá sa nevyrábajú priamo v Nemecku, ale v bývalom východnom bloku, sú, zdá sa, preč. Presun výroby na Slovensko nemeckému koncernu predaj neznižuje, a naopak, investor pri lacnejšej pracovnej sile zvyšuje zisky.

Volkswagen investoval v Bratislave do nového segmentu Porsche 800 miliónov eur. Na snímke sprava šéf VW Slovakia Ralf Sacht, jeho predchodca a súčasný člen vedenia Porsche Albrecht Reimold a minister financií Peter Kažimír. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Automobilky ťahajú celú slovenskú ekonomiku a dvíhajú aj platy. V automobilke Volkswagen Slovakia bola v roku 2016 priemerná hrubá mzda vo výške 1 804 eur. V tejto sume pritom nie sú započítané platy vrcholových manažérov.

Volkswagen Slovakia v piatok predstavil nový segment Porsche. Investície dosiahli takmer 800 miliónov eur a smerovali do novopostavenej karosárne, montážnej haly, testovacej dráhy a moderných technológií. Ako počas slávnostného otvorenia informovala spoločnosť, nábehové obdobie sa štartom produkcie modelu Porsche Cayenne nekončí. Medzi výzvy bratislavského závodu do budúceho roka patria ďalšie dva ohlásené SUV modely, a to Volkswagen Touareg tretej generácie a Audi Q8.

Podľa ministra financií Petra Kažimíra sa Porsche Cayenne stáva vlajkovou loďou v Bratislave. Volkswagen Slovakia je podľa neho fabrikou, ktorá zamestnáva tisíce ľudí a je príkladom pre ďalších na Slovensku.

„Je veľkým investorom a platiteľom daní a podieľa sa na investičnom prostredí našej krajiny,“ skonštatoval Kažimír. „Máme ďalšie ambície. Boli by sme radi, keby výroba elektrických automobilov bola spájaná aj so závodom v Bratislave,“ dodal Kažimír.

Rozšírením výroby o segment Porsche a nové haly presiahla rozloha bratislavského závodu dva milióny štvorcových metrov. Od oznámenia investícií do karosárne a montážnej haly uplynuli približne dva roky. V súčasnosti sa v karosárni na ploche 35,7 tisíca štvorcových metrov nachádza vyše 700 robotov a moderné zariadenia, ktoré umožňujú vyrábať karosérie Porsche Cayenne najnovšími spájacími technológiami. Nová montážna hala Porsche disponuje rozlohou 90-tisíc štvorcových metrov.

Otvorenie segmentu Porsche v Bratislave Autor: Ivan Majerský, Pravda

Ako doplnil predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť Volkswagenu Slovakia Ralf Sacht, rozšírenie výroby so sebou prinieslo aj stovky nových pracovných miest. Náborové aktivity firmy budú pokračovať aj v budúcom roku. Automobilka sa v súčasnosti sústreďuje na uchádzačov z celého Slovenska.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia vyrobila na Slovensku od roku 1991 viac ako päť miliónov vozidiel. Patrí k najväčším zamestnávateľom, exportérom aj investorom v krajine. Zamestnáva 12 700 ľudí. Okrem výroby automobilov produkuje prevodovky, komponenty na prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

S Porsche sa spájajú aj ďalšie možné investície na Slovensku. Spoločnosť Porsche Werkzeugbau GmbH, dcérska spoločnosť Porsche AG, nadobudla v júli 2017 pozemok s rozlohou 20 hektárov. Nemecké vedenie automobilového koncernu sa zatiaľ nerozhodlo, či na pozemku postaví samostatný závod na výrobu čisto elektrických vozidiel, alebo fabriku špecializovanú na výrobu veľkých komponentov, napríklad elektromotorov.

V súčasnosti viacerí automobiloví investori zvažujú na Slovensku postavenie piateho automobilového závodu. Ten sa v optimálnom prípade môže nachádzať na východe medzi Košicami a Prešovov. Práve o danú lokalitu sa nedávno zaujímala jedna nemenovaná automobilová značka.