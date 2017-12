Vláda USA a AT&T sa nedohodli na prevzatí Time Warner, rozhodne súd

Americká vláda a telekomunikačná spoločnosť AT&T sa nedokázali dohodnúť na vyriešení sporu o pláne AT&T na prevzatie mediálnej firmy Time Warner. Sporom sa tak bude musieť zaoberať súd. Proces by mal začať 19. marca a trvať zhruba 15 dní, vyplýva podľa agentúry Reuters zo súdnych dokumentov.

Americké ministerstvo spravodlivosti v novembri podalo žalobu s cieľom zablokovať plánované spojenie firiem AT&T a Time Warner. AT&T sa vlani dohodla, že prevezme Time Warner za 85 miliárd dolárov. Podľa ministerstva by však transakcia obmedzila hospodársku súťaž a poškodila spotrebiteľov.

„Obe strany sa zapojili do rokovaní o (mimosúdnom) urovnaní sporu, napriek ich úsiliu sa však túto záležitosť nepodarilo vyriešiť,“ píše sa v súdnych dokumentoch.

Americký prezident Donald Trump koncentráciu počas svojej predvolebnej kampane tvrdo kritizoval a sľuboval, že je zablokuje. Trump je hlasným kritikom spravodajskej stanice CNN, ktorá je súčasťou skupiny Time Warner.

Ministerstvo tvrdí, že zlúčenie firiem AT&T a Time Warner by „výrazne poškodilo amerického spotrebiteľa“ zdražením televízneho vysielania a obmedzením inovácií, najmä v oblasti internetovej televízie. AT&T by podľa ministerstva tiež získala možnosť účtovať konkurentom, napríklad káblovým operátorom, vyššie poplatky za produkciu Time Warner. Tieto vyššie náklady by vo finále zaplatili spotrebitelia, je presvedčený úrad.

AT&T je druhým najväčším mobilným operátorom a najväčším prevádzkovateľom pevných liniek v USA. Vlastní aj prevádzkovateľa satelitnej televízie DirecTV. Time Warner ovláda káblové televízie CNN a HBO, filmové štúdiá Warner Bros a je aj hlavným akcionárom spoločnosti Central European Media Enterprises (CME), ktorá vlastní slovenskú televíziu Markíza, českú televíziu Nova a ďalšie stanice.