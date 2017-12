Šefčovič: Bane na hornej Nitre nemôžeme odkladať na neskôr

Baníci sa však budú musieť zmieriť aj s rekvalifikáciou či cestovaním za prácou. Európska komisia chce pomôcť uhoľným regiónom prejsť na nové fungovanie.

Nemá uhlie už v Európe svoje miesto?

Myslím, že trend je pomerne jasný. Ak sa pozrieme, o koľko klesla ťažba uhlia za posledné obdobie, ide o pomerne vysoké percentá. Rovnako významne klesá aj spotreba uhlia v rámci Európskej únie. Najdominantnejším trendom však je, že klesá cena nákladov na energie vyrobené z obnoviteľných zdrojov.

Samozrejme chceme, aby baníci mali prácu, aby ju nestratili. Viem si predstaviť, že mnohí z nich budú v baniach pokračovať aj naďalej, lebo pôjde o dlhotrvajúci proces.

Pred pár dňami som bol v Paríži, kde mexický prezident veľmi hrdo predstavil výsledok posledného tendra v krajine, v ktorom solárne elektrárne v Mexiku budú dodávať elektrinu za 1,7 centa na kilowatthodinu. Cena prudko klesá aj v prípade veterných elektrární vrátane tých príbrežných a bude mimoriadne schopná konkurovať aj tradičným zdrojom energie. Budúci vývoj bude z veľkej časti určovať aj novo schválený systém obchodovania s emisnými povolenkami, pričom pri druhoch paliva, ktoré znečisťujú viac, bude nákup emisných povoleniek nákladnejší.

Preto aj v prípade fosílnych palív, ktoré budeme potrebovať ešte niekoľko dekád, bude určite dominovať práve plyn. Ten je totiž o 50 percent uhlíkovo menej intenzívny ako uhlie. Myslím si, že tento trend si treba uvedomiť. A regiónom, ktoré boli dlhé roky kľúčové z hľadiska energetickej bezpečnosti, treba pomôcť prehupnúť sa do tejto novej éry a naštartovať nové ekonomické fungovanie.

O akom časovom horizonte hovoríme?

Ak ide o to, ako naštartovať nové odvetvia v baníckych regiónoch ako horná Nitra, hovoríme o prítomnom čase. Som presvedčený, že to nemôžeme odkladať na neskôr. Musíme využiť ešte súčasnú finančnú perspektívu EÚ do roku 2020, aby sme prostriedky vyčlenené pre Slovensko využili čo najúčelnejšie. A aby sme spomínané nové trendy mohli zachytiť hneď a finančne podporiť. Keď sa pozrieme na ciele, ktoré sme podpísali pri schvaľovaní Parížskej dohody, očakáva sa zníženie emisií uhlíka v Európskej únii o 40 percent do roku 2030. Ide o hĺbkovú transformáciu energetiky a celého spôsobu jej fungovania. Čiže to sú horizonty, keď uvidíme veľké zmeny.

Takže v roku 2030 uhoľné bane skončia?

Určite to bude v každej krajine vyzerať inak. Napríklad Poliaci sa chcú koncentrovať predovšetkým na technológie čistého uhlia a technológie zachytávania uhlíka, ktoré sú momentálne veľmi nákladné. To má však význam len pri určitých druhoch uhlia a len v prípade, že je uhoľný priemysel v krajine dominantne veľký.

A čo Slovensko?

Na Slovensku by som videl skôr perspektívu vo využití expertízy, ktorú majú napríklad aj uhoľné bane na hornej Nitre vo vŕtacích a raziacich súpravách – aby sme ich využili na nové ekonomické aktivity prostredníctvom vyspelých technológií, aké prináša napríklad spoločnosť GA Drilling. Osobne ma zaujal projekt s geotermálnou energiou. Problém s geotermálnymi energiami totiž spočíva v tom, že je veľmi drahé urobiť hĺbkový vrt tak, aby sa dokázal urobiť za prijateľnú cenu.

Práve to je cieľom tejto firmy. Keď to dramaticky zjednoduším, urobíte v podstate vrt v tvare U – z jednej strany môžete pumpovať vodu, v hĺbke sa ohreje a z druhej strany môžete dostávať čistú paru, ktorú možno využívať ako čistý zdroj energie. Tých technológií je veľmi veľa. Keby sa podarilo, že by sme na hornej Nitre urobili centrum budúcich technológií, bol by som veľmi rád. Niečo podobné som videl v meste Genk v Belgicku, čiže viem, že to funguje a dá sa to. Preto dúfam, že niečo podobné naštartujeme aj na hornej Nitre.

Kedy by niečo také bolo reálne?

Musíme sa ešte veľmi detailne rozprávať s touto firmou. Viem, že predstavuje svoju technológiu na viacerých výstavách a nedávno prejavila aj záujem ísť do tohto slovenského regiónu. Bude však záležať na konkrétnych podmienkach a stimuloch, aké vieme poskytnúť. No predbežne mali záujem o desiatky až stovky zamestnancov pre takýto projekt. Všetko bude závisieť hlavne od toho, ako konkrétne sa všetko nastaví.

Čo by ste poradili baníkom v regióne hornej Nitry, že majú urobiť? Majú sa na niečo preorientovať, vzdelávať sa či čakať?

Najlepšie bude, keď budú k týmto diskusiám pristupovať s otvorenou mysľou. Nikto im nechce ublížiť. Všetci si uvedomujeme, že im musíme byť vďační za to, ako celý život v tomto odvetví pracovali, a preto chceme spoločne hľadať konštruktívne riešenie pre ich budúcnosť. Zároveň verím, že o týchto odborníkov, ktorí tvrdo pracujú a majú technickú expertízu z razenia a hĺbkových vrtov, určite bude záujem. Ak bude potrebné dopracovať sa k nejakej inej špecializácii alebo sa rekvalifikovať, takisto do toho musí vstúpiť štát, región aj Európska únia – aby sme im vedeli zabezpečiť, že sa aj v týchto nových odvetviach budú cítiť komfortne.

Baníci hovoria, že ide o 11-tisíc ľudí. Myslíte si, že sa nájde práca pre všetkých alebo budú musieť niekam dochádzať?

Som presvedčený, že áno. Určite to bude kombinácia práce na mieste a možno aj nejakého dochádzania. Na všetkých diskusiách, ktoré ohľadom hornej Nitry máme, sa veľa hovorí o dobudovaní cestnej infraštruktúry, o prepojení na Nitru a okolité mestá, aby aj cestovanie nebolo drámou a nezabralo veľa času. Našou ambíciou je priviesť do tohto regiónu nové odvetvia, nové firmy a nové investície tak, aby ľudia našli prácu tam, kde pracujú aj dnes.

Už sa hovorilo o európskych peniazoch, pôjdu na vybudovanie niečoho nového v regióne hornej Nitry alebo na kompenzácie pre samotných baníkov?

Určite pôjde o viacúrovňové financovanie. Bude to závisieť aj od konkrétnych projektov, na ktorých sa dohodneme. Ak by išlo o zlepšenie cestnej infraštruktúry, budeme musieť určite niektoré prostriedky plánované na neskoršie obdobie presunúť práve na začatie projektovej dokumentácie alebo prípravy takejto cestnej infraštruktúry. V prípade, že by išlo o rekvalifikáciu, tak určite na to pôjdu peniaze z Európskeho sociálneho fondu alebo z Fondu pre inteligentnú špecializáciu.

Pokiaľ by išlo o spoluprácu so spoločnosťou GA Drilling, som presvedčený, že by bolo možné financovať ju aj cez naše vedecko-výskumné granty. Aj preto je také dôležité začať rozhovory o konkrétnych projektoch čím skôr, aby sme sa na nich zhodli a potom sme ich spoločne začali presadzovať či už v regióne, alebo na Slovensku. Samozrejme, ja urobím maximum, aby sme pomohli získať financovanie aj z európskych fondov.

A čo sa týka kompenzácií baníkov?

Samozrejme chceme, aby baníci mali prácu, aby ju nestratili. Viem si predstaviť, že mnohí z nich budú v baniach pokračovať aj naďalej, lebo pôjde o dlhotrvajúci proces. Neudeje sa to za deň-dva. O odborníkov má záujem aj nový investor. A určite budú potrební aj ľudia, ktorí by už zatvorené bane nejakým spôsobom zakonzervovali a reštaurovali tam prírodu. Viem, že sú tam už dnes viaceré inovatívne projekty ako chov sumčeka afrického či pestovanie rajčín. Aj to je už istá forma rekvalifikácie, ktorá sa začala. My ju teda chceme naštartovať a podporiť tak, aby každý, kto v tomto regióne pracuje, mal reálnu možnosť získať prácu.

Kedy bude vonku nejaký prvý návrh ďalšieho smerovania regiónu?

Požiadali sme naše európske Spoločné výskumné centrum, aby pripravilo novú modelovú štúdiu regiónu hornej Nitry. Dúfam, že sa nám ju podarí pripraviť do konca januára.