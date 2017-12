Ľudia sú spokojnejší s výkonom hospodárstva v únie

Vyslovilo sa tak 48 % opýtaných, čo oproti tohtoročnej jari znamená nárast o 6 percentuálnych bodov. Negatívny názor vyjadrilo v prieskume 39 % respondentov, čo je zase pokles o 7 percentuál­nych bodov.

Ako ďalej informuje Európska komisia (EK), podobne 48 % Európanov sa domnieva, že aj ich národné hospodárstvo je aktuálne v dobrej kondícii. Oproti jarnému prieskumu to znamená nárast o 6 percentuálnych bodov a zároveň je to najvyššia úroveň od jesene 2007. V jedno­tlivých krajinách však na túto otázku panujú rôzne názory. Dokazuje to rozdiel medzi Holandskom, kde stav národného hospodárstva ohodnotilo ako dobrý až 91 % opýtaných, kým v Grécku to boli iba 2 %.

Podpora eura v eurozóne dosiahla 74 %, čo oproti jarnému Eurobarometru znamenalo nárast o jeden percentuálny bod. Je to tiež najvyššia úroveň podpory spoločnej meny od jesene 2004. Vysokej popularite sa euro teší aj na Slovensku, ktoré je medzi siedmimi krajinami, kde podpora spoločnej meny presahuje 80 %. Okrem nás je to Belgicko, Nemecko, Španielsko, Estónsko, Írsko a Slovinsko.

Jesenný prieskum Eurobarometer sa realizoval prostredníctvom osobných pohovorov v období od 5. do 19. novembra 2017. V rámci prieskumu bolo oslovených 33 193 respondentov z jednotlivých členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín.