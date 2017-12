Sólymos vrátil do hry prieskum ložiska na Jahodnej, ochranárom sa to nepáči

Ako informoval predseda základnej organizácie Košice 2013 Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Ladislav Rovinský, minister zrušil prvostupňové rozhodnutie Odboru štátnej geologickej správy MŽP, ktorým bolo 28. júna tohto roka zastavené konanie vo veci určenia prieskumného územia (PÚ) Kamenné v košickej prímestskej rekreačnej lokalite Jahodná.

Spoločnosť Ludovika podala na MŽP 18. mája tohto roku žiadosť na vytýčenie prieskumného územia Kamenné na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy. Ide o to isté prieskumné územie, kde Ludovika vykonávala prieskum výskytu uránu.

Minister Sólymos v rozhodnutí vrátil vec odboru štátnej geologickej správy MŽP na nové prerokovanie žiadosti a rozhodnutie. V odôvodnení rozhodnutia uvádza, že osobitná komisia zastáva názor, že prvostupňový správny orgán mal žiadosť navrhovateľa preskúmať po vecnej stránke a vydať rozhodnutie vo veci samej a nie konanie zastaviť. „Po preskúmaní rozkladom napadnutého rozhodnutia, príslušnej spisovej dokumentácie a s prihliadnutím na stanovisko osobitnej komisie konštatujem, že v uvedenej veci bolo potrebné rozhodnúť,“ uvádza Sólymos.

„Postavil sa tak proti nesúhlasným stanoviskám Košického samosprávneho kraja, mesta Košice, košickej mestskej časti Sever i obce Košická Belá. Ignoroval názor všetkých dotknutých obcí aj Košického kraja a priklonil sa na stranu uránovej firmy. Tá teraz môže znovu predbežne počítať s tým, že bude môcť pokračovať v prípravách na ťažbu uránu v Košiciach,“ uviedol Rovinský. Doložil, že hoci navrhované prieskumné územie Kamenné bolo Ludovikou účelovo deklarované na „nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy“, zahŕňa celú plochu chráneného ložiskového územia uránovo-molybdénových rúd v lokalite Jahodná-Kurišková a je zhodné s predchádzajúcim návrhom deklarovaným na „nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy a nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín“. Daný návrh bol v minulosti ministerstvom právoplatne zamietnutý a toto zamietavé rozhodnutie bolo vo februári tohto roku potvrdené aj samotným ministrom.

„Aktuálne však minister, resp. jeho osobitná poradná komisia, v rozhodnutí tvrdia, že aj keď ide o to isté územie, tú istú firmu a tie isté dotknuté samosprávy, formálne nejde o ten istý návrh a treba o ňom preto rozhodovať nanovo,“ povedal Rovinský. Podľa vyjadrenia Rovinského v prípade aktuálneho PÚ Kamenné ide len o formálnu úpravu predchádzajúceho návrhu, čo priznala aj samotná uránová firma, keď žiadala o vyjadrenie z Okresného úradu Košice, no minister i jeho osobitná rozkladová komisia si to zrejme nevšimli.

„Všetky návrhy Ludoviky Energy o určenie nových PÚ na Jahodnej deklarovaných na rôzne iné typy nerastov sú motivované iba snahou udržať si kontrolu nad uránovým ložiskom využívajúc pritom nedokonalosť platného geologického zákona, ktorý priznáva samosprávam postavenie účastníkov konania len v prípade prieskumu rádioaktívnych nerastov,“ povedal Rovinský.

Ochranári dúfajú, že ministerstvo životného prostredia zamietne túto žiadosť spoločnosti Ludovika Energy.