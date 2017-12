Holandsko straší po fipronile vtáčou chrípkou

Vtáčia chrípka sa s mínusovými teplotami vracia do Európy. Najnovšie práve z Holandska, ktoré len toto leto desilo fipronilovými vajíčkami. Začiatkom decembra padlo šesť chovov kačíc na holandských farmách na východ od Amsterdamu. Utratiť tam museli až 16-tisíc kusov pre potvrdenie vírusu vtáčej chrípky H5N8.

Holandská vláda ihneď nariadila farmárom udržiavať hydinu v uzatvorených vnútorných chovoch. S vtáčou chrípkou bojuje od októbra aj sever a stred Talianska. Utratené tu boli už státisíce kusov hydiny. Nákaza sa potvrdila v Dánsku, vo Švédsku, Francúzsku, v Nemecku a vo Fínsku.

Na Slovensku je zatiaľ, zdá sa, pokoj. Návrat vtáčej chrípky aj k nám sa však podľa šéfa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozefa Bíreša vylúčiť nedá. „Počítame s rizikom, upozorňujeme farmárov, aby boli ostražití a vylúčili kontakt s voľne žijúcim vtáctvom,“ hovorí. Pozor treba dať aj na kontamináciu zásob krmiva, do ktorých sa voľne žijúce jedince snažia v chladných dňoch pre nedostatok potravy dostať.

Situácia s nedostatkom vajíčok, ktorý spôsobila fipronilová kauza, by sa kvôli holandským kačkám opakovať nemala. Fipronilový škandál, ktorý vypukol v lete, nielenže vystrašil spotrebiteľov, ale jeho výsledkom bol akútny nedostatok vajíčok. Väčšina z nich sa musela pre nadmerné množstvo pesticídu zlikvidovať. Ich cena tak vyletela prudko hore. Pre primálo vajíčok na trhu dostali európske podniky na výrobu melanže povolenie na dovoz vajíčok zo Spojených štátov. Hoci inak ich dovoz nie je pre umývanie, ktoré je v USA dovolené, do únie povolený.

Slovenskí spotrebitelia zatiaľ dosah vybitých chovov v Holandsku nepocítili. Väčšina kačíc predávaných na Slovensku pochádza zo susedných krajín. Najviac sa k nám dovážajú kačice z Maďarska – až 80 percent, ďalších 10–15 percent pochádza z Česka. Situácia by tak bola vážnejšia až v prípade, ak by sa nákaza rozšírila k našim susedom. Tí zatiaľ prípady vtáčej chrípky nehlásia. Spotrebitelia tak môžu byť nateraz podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej pokojní. „Spotrebitelia by sa mali stále zaujímať o pôvod potravín a preferovať hydinu zo slovenských chovov,“ radí. Slovenské chovy spĺňajú prísne hygienické a bezpečnostné štandardy, dodáva.

Nedostatok kačíc obchodníci nateraz nehlásia. Dopyt po tejto hydine je však medzi spotrebiteľmi zvýšený, keďže stále pokračuje kačacia sezóna. „Systém COOP Jednota má však dohody so svojimi obchodnými partnermi, zakontrahované množstvá na určené obdobia,“ hovorí predseda predstavenstva COOP Jednota Martin Katriak. V ponuke reťazca by tak podľa neho kačice chýbať nemali.

Problém s množstvami hydiny nemá na svojich pultoch ani reťazec Kaufland. Rovnako dostatok kačíc hlási reťazec Lidl či Tesco. „Dostupnosť hydiny je v našej sieti obchodov zabezpečená vrátane ponuky kačíc,“ hovorí píar manažérka reťazca Tesco Lucia Poláčeková. Výpadok tejto hydiny nespôsobila nakazená zahraničná hydina ani v sieti Billa. „Žiadne výpadky dodávok od producentov sme nezaznamenali,“ povedala jej hovorkyňa Denisa Pernicová. Zmeny neočakáva ani v najbližšom období.

Spotrebitelia sa vtáčej chrípky obávať nemusia, upokojuje šéf veterinárov Bíreš. Z ohrozených chovov totiž platí prísny zákaz vývozu. V prípade pozitívneho prípadu sa všetky kusy z danej farmy utratia. Riziko zavlečenia takýchto potravín do slovenských obchodov tak neexistuje, dodáva Bíreš. Odporúča však nakupovať hydinu s riadnym označením krajiny pôvodu a vyhnúť sa nákupom neoznačeného mäsa.

Začiatkom roka mala nákaza viac ako tisíc ohnísk po celej Európe. Výskyt vtáčej chrípky bol vtedy potvrdený v takmer všetkých štátoch únie okrem Pobalita, Belgicka a Portugalska. Jednou z najviac zasiahnutých krajín bolo Maďarsko, kde sa zlikvidovalo takmer 3,5 milióna kusov hydiny. Na Slovensku sa vyskytli desiatky prípadov v súkromných chovoch.

Slovenské veľkochovy vírus začiatkom roka obišiel. „Vtáčia chrípka, ktorá vypukla na prelome rokov, sa do našich chovov hydiny, našťastie, nedostala,“ hovorí Holéciová. Napadnutý tak nebol ani jeden veľkochov hydiny. Slovenská hydina chovaná v profesionálnych chovoch sa podľa nej totiž aj naďalej chová v uzavretých halách, do ktorých nemá prístup voľne žijúce vtáctvo.

Najviac doplatili na nákazu voľne žijúce vtáky – na Slovensku hlavne labute. Tie sa počas silných mrazov zo začiatku tohto roka sústredili okolo Dunaja – v okolí Komárna, Dunajskej Stredy a Nových Zámkov. Práve u zimou vysilených labutí prepukla nákaza naplno. Odtiaľ sa nákaza preniesla na domáce chovy hydiny. Labute sa tento rok tak ako vlani začali s klesajúcimi teplotami sústreďovať v okolí koryta Dunaja. „Populácia labutí je pritom na Dunaji porovnateľná s minulým rokom,“ hovorí Bíreš. Prípady vtáčej chrípky sa tak dajú čakať s nástupom silných mrazov, dodáva.