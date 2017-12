Trump možno počká s podpisom daňovej reformy

Americký Kongres schválil rozsiahlu daňovú reformu prinášajúcu výrazné zníženie daní pre firmy, ale predpokladá sa, že prezident Donald Trump pravdepodobne s podpisom zákona počká do budúceho roka.

Oddialia sa tak automatické škrty v sume 120 mld. USD v populárnych programoch, ako je program zdravotníckej starostlivosti Medicare. Ak Trump s podpisom počká do januára, škrty vo výdavkoch sa odložia do roku 2019, čiže na obdobie po najbližších voľbách do Kongresu.

Balíček daňovej reformy, ktorá znamená zníženie daní o 1,5 bil. USD, Kongres definitívne schválil v stredu a poslal ho prezidentovi. Odloženie podpisu zákona sa nedotkne daňových poplatníkov. Redukcia daní aj tak začne platiť v januári a u zamestnancov sa zmeny pri zdaňovaní ich výplat prejavia vo februári. Hoci republikáni tvrdia opak, daňová reforma podľa oficiálnych odhadov Kongresu zvýši americký verejný dlh, a to v priebehu najbližšieho desaťročia o vyše 1 bil. USD.

Reakcia akciových trhov na schválenie rozsiahlej americkej daňovej reformy bola zmiešaná. Americké akciové indexy v stredu väčšinou klesli, index Hang Seng v Hongkongu a čínsky index Shanghai Composite vo štvrtok stúpli, ale japonský Nikkei 225 oslabil.