Daniari sa zmenia zvnútra i zvonka

Tieto, ako aj ďalšie návrhy by mali byť súčasťou diskusie v rámci prípravy úplne nového zákona o finančnej správe, ktorého legislatívny proces plánujú spustiť už v budúcom roku. Prvé zmeny by sa mohli stať realitou už v roku 2019

„Naším cieľom je vybudovať novú finančnú správu, ktorá bude postavená na vyššej miere digitalizácie, na lepšom proklientskom princípe a aby vyberala viac peňazí,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Kažimír.

Podľa aktuálnych plánov rezortu financií by sa pritom mali zamestnanci finančnej správy odstrihnúť od klasických tabuľkových platov vo verejnej správe. Od lepších benefitov finančnej správy si minister sľubuje predovšetkým zvýšenie vážnosti tohto povolania a takisto podstatný faktor v odolávaní pokušeniam, ktoré práca s peniazmi prináša. Na druhej strane by sa však tiež mali sprísniť podmienky výkonu tohto povolania a nároky na zamestnancov finančnej správy.

Výsledkom transformácie finančnej správy by pritom malo byť aj zvýšenie počtu kontrolórov na úkor správcov dane s cieľom eliminovať daňové úniky. Súvisí to aj s ďalšími plánmi digitalizácie a elektronizácie procesov vo finančnej správe, ktoré majú zníženie počtu správcov a navýšenie kapacít kontrolórov umožniť. „Smerujeme k bezpapierovej finančnej správe,“ povedal Imrecze s tým, že navonok by tieto zmeny podnikatelia a daňovníci negatívne pocítiť nemali. „Je to vnútorná, procesná reforma, aby sme posilnili kontrolné a analytické roly,“ dodal.

Finančná správa by však po plánovanej reforme mala prejsť aj ďalšími procesnými zmenami v samotnom riadení. Minister chce napríklad navrhnúť, aby niektorí funkcionári vo finančnej správe boli menovaní na pevne stanovené obdobie. Zároveň sa počíta s ešte vyššou integráciou riadenia daňovej a colnej správy, aby vedenie finančnej správy vedelo napríklad operatívne presúvať pracovníkov medzi daniarmi a colníkmi.

Rovnako chce minister do diskusie prísť aj s návrhom zriadenia nového kontrolného orgánu na kontrolu činnosti finančnej správy, najmä jej kriminálneho úradu. Fungovať by mohol podobne ako kontrolné orgány pre tajné služby. Minister to odôvodňuje tým, že finančná správa je v poslednom čase často vťahovaná aj do politických súbojov.