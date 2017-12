Finančná správa medzi sviatkami rozšíri úradné hodiny

Týkať sa to bude štvrtka 28. decembra. Kým štvrtky totiž nebývajú obvykle stránkovým dňom, v tento deň budú klientske zóny na daňových úradoch dostupné od ôsmej rána do druhej hodiny popoludní.

Ako ďalej informuje finančná správa, rozšírenie úradných hodín vníma ako preventívne opatrenie z dôvodu blížiaceho sa konca roka. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, pre ktoré od začiatku nového roka platí povinná elektronická komunikácia, musia pritom využívať na podpisovanie dokumentov buď elektronický občiansky preukaz s čipom, kvalifikovaný elektronický podpis, alebo musia s daňovým úradom uzavrieť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

„Vzhľadom na to, že od 1. januára 2018 už právnické osoby nebudú mať možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu, musia tak v prípade záujmu spraviť do konca roka. Dohody uzavreté do 31. decembra 2017 zostávajú v platnosti,“ informuje finančná správa.

Napriek tomu daniari veľký záujem o túto formu komunikácie neočakávajú. Od 1. júla 2017 majú totiž všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri aktivované elektronické schránky na Ústrednom portáli verejnej správy a teda disponujú elektronickým občianskym preukazom s čipom. V prípade využívania preukazu alebo zaručeného elektronického podpisu sa stačí elektronicky zaregistrovať na portáli finančnej správy a osobná návšteva úradu tak nie je potrebná.

Ako dodáva finančná správa, v pracovných dňoch budú podateľne a klientske zóny na daňových úradoch prístupné v nezmenených úradných hodinách.