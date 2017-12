Lukašenko mení Bielorusko na digitálny raj, otvára cestu bitcoinu

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v piatkovom výnose ponúkol veľkorysé daňové úľavy a ďalšie stimuly firmám z odboru informačných technológií, ktoré pomôžu postsovietskej krajine zmeniť sa na vedúcu krajinu na poli digitálnych mien. Uviedla to agentúra AP.

Bielorusko zlegalizovalo transakcie v digitálnych menách v rámci snahy povzbudiť rast súkromného sektora a prilákať zahraničné investície, poznamenala agentúra Reuters.

Sám Lukašenko uviedol, že cieľom jeho dekrétu o digitálnej ekonomike je vytvoriť „jedinečné konkurenčné výhody pre prilákanie technológií, kapitálu a talentov z celého sveta“. „Tento dekrét dá Bielorusku náskok na ceste rozvoja,“ povedal pri stretnutí s podnikateľmi.

Prezidentov krok má povzbudiť používanie digitálnych mien a aj ponukou rozsiahlych daňových stimulov prilákať podnikateľov s kryptomenou bitcoin.

Kryptomeny bývajú nestabilné, s prudkými pádmi každý štvrťrok. Lukašenkov dekrét predstavuje prudký zvrat v bieloruskej ekonomike, riadenej vládou v sovietskom štýle, s väčšinou podnikov vlastnených štátom a trpiacej závislosťou na ruských úveroch a zvýhodnených cenách surovín a energií.

Niekdajší predseda poľnohospodárskeho družstva Lukašenko sa však odhodlal k istým reformám, ktoré majú liberalizovať aspoň časť ekonomiky a zlepšiť podnikateľské ovzdušie.

„Pre Bielorusko je to prelomový dekrét,“ povedal Reuters vedúci bieloruskej pobočky Microsoftu Anton Mjakišev. Podnikateľ a investor v informačných technológiách Viktor Prokopenja prirovnal podľa ruskej redakcie BBC bieloruský krok k digitálnej ekonomike k používaniu pušného prachu vo vojnách, ale na internete znejú aj skeptické predpovede v štýle „priali si to najlepšie, ale dopadlo to ako vždy“, teda zle. Niektorí žartujú, že Bielorusko je „kryptosociálny štát“, v narážke na nedostatky doterajšieho sociálneho systému.

Cena digitálnej meny bitcoin v piatok klesla pod 13 000 dolárov, zatiaľ čo ešte v nedeľu sa blížila k hranici 20 000 dolárov. Táto kryptomena tak v uplynulých piatich dňoch prišla zhruba o tretinu svojej hodnoty.