Turisti sa do KĽDR nehrnú, ale záujem stále je

V dôsledku zvýšeného napätia okolo KĽDR sa podnikania cestovných kancelárií voziacich turistov do tejto krajiny od júna znížilo o polovicu. V rozhovore pre server CNN to uviedol spoluzakladateľ cestovnej kancelárie Koryo Group Nicholas Bonner.

„Je to bizarné, človek by povedal, že to bude väčší pokles, ale mnohí ľudia sú stále fascinovaní tým, čo sa v tejto krajine deje,“ povedal Bonner. Jeho 25 firma fungujúca 25 rokov so sídlom v Pekingu patrí k najväčším, ktoré vozia zahraničných turistov do Severnej Kórey. Od roku 2013 ich tam podľa CNN boli asi štyri tisícky, väčšinu tvorili Číňania.

Zhruba pätinou sa na počte záujemcov o cesty do KĽDR podieľali turisti z USA, Washington ale výjazd do Severnej Kórey v auguste zakázal a Američania od 1. septembra môžu do tejto krajiny cestovať len na zvláštne povolenie. Vláda tak reagovala na smrť amerického študenta Otta Warmbiera, ktorý v júni zomrel krátko po prepustení zo severokórejského väzenia.

Bonner, ktorý je britským občanom, cestu považuje za bezpečnú. Človek si musí uvedomiť, že „nejde na dovolenku, ale za skúseností“.

Cesta do KĽDR nie je práve lacná. Väčšina z ceny zájazdu ide do kasy severokórejského režimu, ktorý tiež stanovuje základné sadzby. Päťdňový silvestrovský balíček „Oslávte príchod roku 2018 v štýle KĽDR“ vyjde západného turistu na 1950 dolárov, čo je viac ako ročný priemerný príjem na obyvateľa KĽDR. V roku 2016 to bolo 1300 dolárov.