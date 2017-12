Minister Érsek: Po Prešove pôjdeme už na južnú R2

Šéf rezortu dopravy Árpád Érsek (Most – Híd) tvrdí, že na začiatku budúceho roka vypíše verejné obstarávanie na ďalší úsek na rýchlostnej ceste R2. Napriek tomu výstavbu diaľnic trápia chýbajúce financie a dlhá príprava projektov.

V akom profile vznikne obchvat Prešova?

Prvá etapa bude v plnom profile. Prediskutovali sme to aj s Útvarom hodnoty za peniaze v rezorte financií, ktorý s tým nemal problém. Robí sa aj na druhom úseku, ktorý by mal byť v polovičnom profile. S tým však veľmi nesúhlasím, pretože si myslím, že o 5 až 10 rokov tam ten plný profil bude aj tak potrebný a tak ešte stále uvažujeme nad tým, že by sa aspoň tunel spravil v plnom profile. Ak by sme ho totiž o tých pár rokov dorábali, bolo by to oveľa drahšie. S výkupmi a prípravou chceme ísť určite na plný profil.

Ako postupuje modernizácia hlavnej železničnej trate?

Železničná doprava sa u nás dlhé roky zanedbávala a teraz na to doplácame. Teraz ideme už rýchlosťou 160 km/h do Žiliny, aj keď treba priznať, že spočiatku mali tieto vlaky meškanie. Nerobme však chválospevy, že ideme 160 km/h. V ostatných krajinách jazdia minimálne 200 km/h. Na to potrebujete oveľa zásadnejšie prestavby tratí aj nové lokomotívy.

Ako je možné, že v niektorých krajinách za 20 rokov postavia 3-tisíc kilometrov nových železníc, my zmodernizujeme 100 kilometrov?

Okolité štáty začali s modernizáciou skôr a okrem eurofondov investujú aj vlastné zdroje. Trate modernizovali postupne. My si teraz nemôžeme zobrať úver a zmodernizovať 200 kilometrov. Aj preto je dôležitá debata o otvorení dlhovej brzdy.

