Železničná spoločnosť Slovensko chce zmodernizovať 50 osobných vozňov

Plánuje za to zaplatiť 37,43 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (44,91 mil. eur vrátane DPH) spoločnosti ŽOS Trnava, a. s. na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej ešte v máji tohto roku a s použitím elektronickej aukcie. Obnova jedného vozňa by tak mala stáť 748,5 tis. eur bez DPH. Predpokladaná cena zákazky, plánovanej do 30. júna 2022, predstavovala 37,5 mil. eur bez DPH.

Štátny osobný vlakový dopravca vybral poskytovateľa uvedených služieb spomedzi ponúk troch uchádzačov, pričom jedného vylúčil. Modernizácia sa týka osobných vozňov pôvodne radu Bmee a Amee, vyrobených v rokoch 1986 a 1987, pričom modernizované boli už v rokoch 2006 a 2007. Vo vozňoch majú byť zvýšené výkony klimatizácie, vymenené nástupné a prechodové dvere, sedadlá, ako aj interiér. Zákazka pozostáva z modernizácie jedného vozňa a zároveň z opcie na ďalších najviac 49 vozňov.

ŽOS Trnava má zabezpečiť modernizáciu vozňov pre ZSSK spolu s ôsmimi subdodávateľmi, pričom ich predpokladaný podiel na zákazke by mal dosiahnuť 48 % z objemu kontraktu. Trnavská spoločnosť získala v elektronickej aukcii, ako vyplýva z výsledku verejného obstarávania, spolu 90,7 bodu, z toho za celkovú cenu modernizácie vozňov 66,7 bodu. Česká spoločnosť Pars nova, a. s., zo Šumperka navrhla modernizáciu za 37,5 mil. eur bez DPH, v elektronickej aukcii dosiahla 84,38 bodu, z toho za celkovú cenu modernizácie vozňov 70 bodov. Obe firmy navrhli dodať prvý modernizovaný vozeň do 240 dní, ŽOS Trnava ponúkol odstránenie vady v rámci záručného servisu za šesť dní, Pars nova za sedem dní.

Ponuku v tendri predložila aj spoločnosť ŽOS Vrútky, a. s., no pre nesplnenie podmienok účasti bola vylúčená pre nesplnenie podmienok účasti ešte pred otváraním cenových ponúk.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., vznikla ako samostatný osobný dopravca začiatkom roku 2005. Je jednou z troch nástupníckych spoločností bývalých jednotných železníc. Má základné imanie 212,44 mil. eur a jej jediným akcionárom je štát v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR. Spoločnosť vykonáva osobnú dopravu vo verejnom záujme na základe objednávky štátu a od decembra 2016 opäť prevádzkuje komerčné InterCity vlaky bez podpory štátu.