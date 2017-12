Americká daňová reforma najviac prospeje spracovateľskému priemyslu

Podľa analýzy výskumnej organizácie Penn Wharton Budget Model pôsobiacej pri Pennsylvánskej univerzite však najviac vďaka redukcii daní ušetrí v rokoch 2018 až 2027 odvetvie spracovateľského priemyslu, a to 261,5 mld. USD. Nasleduje odvetvie finančníctva a poisťovníctva (249,4 mld. USD) a sektor maloobchodu (171,4 mld. USD).

Nový americký daňový zákon redukuje korporátnu daň na 21 percent z úrovne 35 percent. Keďže zákon obsahuje mnoho výnimiek, bez jeho zmeny by faktická sadzba dane v USA na budúci rok bola 21,2 percenta. Vďaka zmene zákona faktická sadzba korporátnej dane v USA klesne v roku 2018 na 9,2 percenta, uviedla organizácia.

Vzhľadom na to, že nie všetky odvetvia majú rovnaké výnimky, maloobchodné firmy by bez reformy mali faktickú sadzbu dane 27,5 percenta a vďaka reforme sa ich sadzba zníži na 15,6 percenta. Firmy v sektore finančníctva a poisťovníctva by v budúcom roku mali faktickú korporátnu daň 26,1 percenta. Na základe nového zákona sadzba v tomto odvetví klesne na 14,3 percenta.