Štát láka investorov, rokuje o 76 projektoch za štyri miliardy eur

V novom roku by mohli investori na Slovensku preinvestovať približne 4,2 miliardy eur. Ministerstvo hospodárstva spolu so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) majú v súčasnosti rozpracovaných 76 investičných projektov.

„Uvidíme, ako to dopadne, lebo niektoré projekty sa môžu podariť dohodnúť už v roku 2018, niektoré až v roku 2019,“ podotkol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk minister hospodárstva Peter Žiga.

Končiaci sa rok 2017 považuje minister za jeden z najúspešnejších, čo sa týka počtu dohodnutých investičných projektov. „Ukončili sme 33 investičných projektov. Z toho 17 projektov bolo nových investícií a 16 rozširujú svoju výrobu. Vnímame to ako trend. Aj to je dôkaz toho, že podnikateľské podmienky, ktoré máme na Slovensku, sú dobré,“ dodal Žiga.

Vďaka investičným projektom z roku 2017 sa na Slovensku podľa ministra preinvestuje 490 miliónov eur a vytvorí sa necelých deväťtisíc nových pracovných miest. „Je potešiteľné, že už nechodia len investori, ktorí by žiadali štátnu pomoc, ale sú tu aj významní investori, napríklad Amazon, ktorí prišli na Slovensko bez toho, aby žiadali akúkoľvek investičnú pomoc. Štruktúra sa postupne mení smerom k vyššej pridanej hodnote a výskumu a vývoju. To je presne to, čo chceme dosiahnuť,“ konštatoval Žiga.

Minister zatiaľ nechcel avizovať príchod nejakého významného investora na Slovensko v blízkej budúcnosti. „Viete dobre, že ja nikdy nehovorím o tom, s kým sa rokuje. Je to taká dvojsečná zbraň. Radi by sme sa pochválili, že je tu taký záujem, že rokujeme s veľkým investorom, ale na druhej strane sme boli svedkami, že keď tá informácia unikne do médií, investori odídu. Možno preto sme boli napríklad úspešní pri investícii Jaguar, pretože u nás tá informácia neunikla a v Poľsku áno. Takže ja nikdy dopredu neavizujem. Je to zbytočné a nikomu tým nepomôžeme,“ uzavrel Žiga.