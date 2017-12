Bitcoin sa z prudkého prepadu rýchlo spamätal

Bitcoin je digitálna mena. Neexistuje v podobe papierových alebo kovových peňazí. Obchoduje sa s ním prostredníctvom internetu. V Bratislave však funguje bankomat na bitcoiny a takisto rastie aj počet prevádzok, ktoré bitcoiny akceptujú ako regulárne platidlo. Okrem bitcoinu existujú aj ďalšie digitálne meny ako litecoin alebo ethereum. Jeden bitcoin momentálne stojí 13¤634 eur. Jeden litecoin 238 eur a jedno ethereum 644 eur.

Bitcoin a iné tzv. kryptomeny si môže kúpiť každý prostredníctvom internetu alebo cez mobil. Musí však mať účet v klasickej banke a disponovať kreditnou kartou.

Minulý piatok však bitcoin zaznamenal svoj čierny deň. Spadol o takmer 30 percent na 11¤159 dolára. Podľa investorov a analytikov išlo o prirodzenú korekciu po strmom náraste ceny. V minulom týždni sa množili varovné znamenie zo strany trhových regulátorov a centrálnych bánk. Následne však cena bitcoinu vzrástla tam, kde bola. „Najnovší pohyb ceny ukazuje, že bitcoin je stále špekulatívna investícia. Je tu obrovské množstvo volatility,“ povedala agentúre Reuters analytička Kristina Hooperová zo spoločnosti Invesco v New Yorku.

Od začiatku októbra sa cena bitcoinu viac než strojnásobila a za celý rok stúpla asi 15-násobne. Práve to vyvoláva obavy z dramatických koncov. Niektorí kritici vidia podobnosť s bublinou dot-com, keď malí i profesionálni investori hrnuli peniaze do všetkého, čo bolo spojené s používaním internetu.

"Investovanie do bitcoinu a iných kryptomien by som odporučil skúseným investorom. Vývoj na kryptomenovom trhu sa dá totiž veľmi ťažko odhadnúť. Bitcoin môže v budúcom roku pokojne stáť 60-tisíc eur, no aj tisíc eur,“ povedal Maroš Ďurik, riaditeľ spoločnosti Across Private Investments. Od 18. decembra si možno na chicagskej burze CME prvýkrát v histórii reálne kúpiť futures kontrakty na bitcoin.

„Ide o prelomovú vec, nielen z dôvodu legitimácie priestoru kryptomien, ale aj z dôvodu otvorenia kanálu, prostredníctvom ktorého môžu do tohto priestoru prúdiť inštitucionálne peniaze. Dnes je totiž inštitucionálnych investorov na tomto trhu veľmi málo. Dopyt je pritom obrovský,“ uviedol Kay Petersen zo Saxo Bank. Ku skutočnej zmene však podľa neho dôjde v priebehu 6 až 18 mesiacov. „Dnes je toto odvetvie v plienkach. Čaká sa na technologické inovácie, ale aj na patričnú reguláciu či doriešenie otázky zdaňovania,“ dodal Petersen.